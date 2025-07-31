شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار هشام خرما: ألبوم أفق الأقرب لقلبى ولهذا استغرق العمل عليه 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار هشام خرما، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، كواليس العمل على ألبومه الجديد أفق، حيث قال خرما: "أنا لم أغب فعليًا، كنت أشارك في حفلات وأعمال درامية وسينمائية ومهرجانات، لكن فكرة الألبوم بالنسبة لي مختلفة، فهو تجربة نضج، وكل ألبوم بمثابة مرحلة جديدة في حياتي، سواء على المستوى الشخصي أو الفني".

وأضاف خرما قائلا:" أن العمل على ألبوم "أُفُق" استغرق نحو أربع سنوات من العمل، وأنا اعتبره نقله في مشوارى، خاصة أننى قررت فيه التحرر من القيود والأساليب الآمنة التي التزمت بها سابقًا، حيث كنت أبحث عن التجديد، وعن أن أكون صادقًا مع نفسي، لا أقدم موسيقى ترضي الجمهور فقط، بل تعبر عني أيضًا".

تحدث خرما عن عنوان الألبوم، قائلا:" "أفق" يحمل رمزية التطلع لما هو أبعد من المعتاد، ورغبة في التحرر الفني، فيه صوت داخلي بيقولك كفاية التزام بشكل معين، جرب، خوض تجارب جديدة، ما تفكرش هتقبل ولا لأ، المهم تكون صادق".

ألبوم هشام خرما

ويضم ألبوم "أُفُق" 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، مقدماً من خلالها تجربة موسيقية جديدة تمزج بين الأنواع الشرقية والغربية (الفيوجن)، وتجمع بين الإحساس الروحاني والصوت العصري.

وقد حافظ خرما على حضوره الفني من خلال مجموعة من التراكات السينجل والتعاونات المتنوعة مع عدد من الفنانين والمغنيين، والتي لاقت صدى واسعاً لدى الجمهور وفي الحفلات.

موعد طرح ألبوم أُفُق

ومن المقرر طرح ألبوم "أُفُق" رسميًا على جميع المنصات الموسيقية يوم 23 يوليو 2025.

ويُعد "أُفُق" نقلة جديدة في مشوار خرما الموسيقي، حيث يحمل رؤية فنية أوسع وأكثر انفتاحًا على ثقافات متعددة، مع الحفاظ على البصمة الخاصة التي تميز أعماله.