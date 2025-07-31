شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمتها الأخيرة وفاء عامر: اللى يؤمن بربنا ما يتكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول رد فعل غير مباشر على الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، مرفقة بتعليق يحمل رسالة أمل وصمود وقالت في تعليقها:"اللي يؤمن إن ربنا معاه عمره ما يتكسر.. حتى لو تعب، هيقوم تاني."

ويأتي هذا المنشور بعد الضجة التي أثارتها تصريحات فتاة زعمت أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، اتهمت خلالها وفاء عامر بالاتجار في الأعضاء، وهو ما اعتبره الجمهور حملة تشويه وافتراءات لا أساس لها.

كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة، أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة، أنها تواصلت معها للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

ويأتي دعم نقابة المهن التمثيلية للفنانة وفاء عامر بعدما ادعت عليها أحد مشاهير التيك توك أدعاء كاذب يتعلق بالمشاركة في الاتجار بالبشر وهو ما ستعمل عليه نقابة المهن التمثيلية للحصول على حق وفاء في التشهير بهاء واقحام اسمها بدون مبرر حسبما أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.