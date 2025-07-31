في أقل من 24 ساعة.. عمرو دياب يتصدر ترند اليوتيوب بكليب أغنيته الجديدة خطفوني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 04:14 مساءً - فاجأ الفنان عمرو دياب جمهوره ومحبيه بكليب أغنيته الجديدة"خطفوني" برفقة ابنته "جانا"، وعلى الرغم من أنه تم طرح الأغنية منذ أقل من 24 ساعة لكن الأغنية تصدرت ترند اليوتيوب واحتلت المركز الأول بإجمالي عدد مشاهدات اقترب من 7 مليون مشاهدة. كيف عبّر عمرو دياب عن حبه لابنته جانا؟ المميز في الكليب الغنائي هي الطريقة التي ظهرت بها ابنته "جانا" فمع الدقائق الأولى بدأت تردد كلمات الأغنية "خطفوني عينيك خطفوني"، لتتوقف قليلاً لتخرج هاتفها المحمول لتتحد مع والدها عمرو دياب "بابا أنت فين يالا"، وهنا تأتي لحظة ظهور "دياب" ليبدأ في الغناء ليرد على ابنته قائلاً: "أنت حبيبي حبيبي.. كل ما فيك يا حبيبي يا حبيبي، أغلي الناس عندي في ترتيبي والباق يجي بعدين".

وتأتي تلك الأغنية من كلمات تامر حسين، ولحنها عمرو مصطفى ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا" الذي طرحه في موسم صيف هذا العام، والذي يضم 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها"، "دايماً فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا "، "يا بخته"، "هلونهم "، "حبيبتي ملاك"، "بابا"، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة".

حفل غنائي منتظر على صعيد آخر، يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل كبير ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك غدًا الجمعة 1 أغسطس، ومن المتوقع أن يقدم "الهضبة" باقة متنوعة من أحدث أغانيه الجديدة وأيضاً القديمة، ولكن السؤال المطروح هنا هل سيكرر "دياب" مشاركة ابنته جانا معه كما فعل في حفله السابق إذ جعلها تغني معه أغنية " خطفوني" على مسرح لحفل سابق وسط تصفيق كبير من قبل الحضور.

