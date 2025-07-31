موعد ليلة الموسيقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا

نشاطات قادمة لـ عمر خيرت

آخر نشاطات لـ عمر خيرت

تكريم عمر خيرت بموسم الرياض

https://www.instagram.com/p/DMvHcRqsT_c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMvHcRqsT_c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMvHcRqsT_c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 04:14 مساءً - يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت لإحياء ليلة مميزة في دبي أوبرا بالإمارات العربية المتحدة وذلك بتاريخ 24 ديسمبر 2025.وأعلن حساب "لحظات الأحداث" وهي الصفحة الرسمية للفعاليات بحسابها على إنستغرام عن ذلك ونشر الحساب بوستر الحفل وكتب: "الموسيقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا يوم 24 ديسمبر".ويستعد أيضًا الموسيقار عمر خيرت لإحياء ليلة مميزة أيضًا له بمصر وتحديدًا في الإسكندرية، وذلك بتاريخ 12 و13 أغسطس وذلك بحفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي الـ 22، وأعلن عنها بحسابه على إنستغرام ونشر بوستر الحفل وكتب: "جمهور الإسكندرية جاهزين؟ موعدنا يومي الثلاثاء والأربعاء 12 - 13 أغسطس 2025، بمكتبة الإسكندرية مع الموسيقار العالمي عمر خيرت بصحبتكم تكتمل البهجة". انتظروا حفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي الـ 22، بمكتبة الإسكندرية مع الموسيقار العالمي عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية يومي الثلاثاء والأربعاء 12 - 13 أغسطس 2025، الساعة: 8:30 مساءً.وكان الموسيقار عمر خيرت قد أحيا ليالي عديدة بعزفه المميز، وكان آخرها بمصر على مسرح دار الأوبرا المصرية على مدى يومين 22 و 23 يونيو 2025.كما أحيا خيرت بمسرح كوكاكولا أرينا في دبي يوم 18 أبريل ليلة موسيقة.كما أحيا ليلتين ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر بدولة الكويت وتحديدًا في شهر أبريل 3 و4 مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.وكان موسم الرياض في فبراير الفائت قد أقام ليلة تكريم استثنائية للموسيقار العالمي عمر خيرت برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وذلك في 13 فبراير على مسرح بكر الشدي في الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة بنش مارك.شهد الحفل تقديم 24 مقطوعة موسيقية من روائع عمر خيرت، أداها 140 عازفاً محترفاً بقيادة المايسترو وليد فايد والمايسترو ماثيو فريمان، في عرض موسيقي مبهر جمع بين التقنيات الحديثة والطابع الكلاسيكي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»