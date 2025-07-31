محمد ثروت لـ"الخليج 365": جسّدت "سليمان" بطريقتي في "الأشرار 2".. ولا أرفض عملًا للأطفال​​​​​​​

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 04:14 مساءً - في مقابلة خاصة مع "الخليج 365"، تحدّث الفنان المصري محمد ثروت عن مشاركته بصوته في النسخة العربية من فيلم الأنيميشن العالمي "الأشرار 2" (The Bad Guys 2)، من إنتاج شركة "دريم ووركس أنيميشن"، والذي يبدأ عرضه اليوم في صالات السينما في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ويقدّم ثروت في الفيلم أداء صوتيًّا لشخصية "سليمان"، وهي شخصية جديدة أُضيفت في الجزء الثاني، وتحمل اسم شخصية "البليونير" في النسخة الأجنبية، ليُضفي عليها ثروت نكهته الكوميدية المعروفة، في إطار طريف يناسب الجمهور العربي، وبخاصة الأطفال.

لا أرفض أي عمل للأطفال

في مستهل حديثه، كشف محمد ثروت عن أسباب حماسه للمشاركة في الفيلم، قائلاً: "أنا أحبّ الكرتون كثيرًا، وولداي سليم ودهب يشاهدانه باستمرار، لذلك عندما يعُرض عليّ أي عمل للأطفال، أوافق فورًا من دون أن أفكّر في الأجر. سواء أكان كرتونًا أم مسلسلًا إذاعيًا، فأنا أُحبّ كل ما يُقدَّم للأطفال."

وأضاف: "كنت قد شاهدت الجزء الأول من الفيلم، وأعجبتُ به للغاية، فهو ناجح على مستوى العالم، وعندما عُرض عليّ دور "سليمان" في الجزء الثاني، وافقت بسعادة، خاصةً أنني استطعت أن أقدّم الدور بطريقتي الخاصة."

"سليمان"... شرير ولكن!

وعن طبيعة شخصية "سليمان"، قال محمد ثروت: "هو شرير، نعم، ولكن بطابع كوميدي محبّب. شخصية فيها تناقض لطيف، تجمع بين الجدية والمرح، وهذا النوع من الأدوار يثير اهتمامي كممثل"، وأضاف مازحًا: "قد يكون هناك بعض الشبه بيني وبينه.. ربما في الشنب!"

وتابع: "حين شاهدت الشخصية في النسخة الأجنبية، أحببتها كثيرًا وضحكت من أدائها، وعندما عُرض عليّ أن أؤديها في النسخة العربية، شعرت بالحماسة."

وأشار ثروت إلى أنه ورغم كون العمل مدبلجًا، إلا أنه أُتيح له إدخال بعض اللمسات الخاصة: "عادةً لا تكون هناك مساحة كبيرة للارتجال في أعمال الدوبلاج، لأن الأداء الصوتي يجب أن يتماشى مع الصورة، ولكن بفضل التعاون مع فريق العمل، تمكّنا من إضافة بعض الإفيهات الطريفة، التي لاقت استحسان الشركة المنتجة وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور."

عمل موجّه للأسرة

وأكّد محمد ثروت سعادته الغامرة بالمشاركة في عمل فني موجّه للعائلات، قائلاً: "أكثر ما يُسعدني هو أن يرتبط الأطفال بالشخصيات التي أقدّمها، وأن يستمتعوا بالفيلم. بالنسبة لي، هذه النوعية من الأعمال تترك أثرًا جميلًا في القلب."

واختتم حديثه قائلاً: "أشعر بالفخر لكوني جزءًا من فيلم كبير مثل "الأشرار 2"، خاصة أنه سيُعرض في الخليج ومصر، والجمهور ينتظره بحماسة. أن أكون جزءًا من هذا المشروع، فهذا شرف كبير لي."

شخصية سليمان في 'الأشرار 2' - الصورة من الشركة المنتجة

عن فيلم The Bad Guys 2

ينتمي فيلم The Bad Guys 2 إلى نوعية أفلام الحركة الكوميدية المناسبة لكل أفراد العائلة. وهو امتداد للجزء الأول الذي حصد نجاحًا جماهيريًا ضخمًا عالميًا. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من "الأشرار" الذين يجدون أنفسهم في مغامرة جديدة مليئة بالمواقف الطريفة والمطاردات الذكية، وسط قالب مشوّق يجمع بين الضحك والإثارة.

في هذا الفصل الجديد المليء بالإثارة من سلسلة "دريم ووركس أنيميشن" الشهيرة، يحاول فريق " الأشرار " – الذين أصبحوا الآن في طريق الإصلاح – الالتزام بالحياة المستقيمة، إلى أن يجدوا أنفسهم متورطين في عملية سرقة عالمية محفوفة بالمخاطر تقودها عصابة جديدة كليًا: "الفتيات الشريرات".

وتبدأ اليوم عروض الفيلم في جميع دور السينما في العالم العربي، بنسخته العربية التي تضمّ محمد ثروت في دور "سليمان"، في خطوة تشكّل مفاجأة سارة للجمهور العربي، وتمنح العمل بُعدًا محليًا محبّبًا.

