صبا مبارك وحلم الأمومة الذي يواجه خطر الفقد في 220 يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 04:14 مساءً - في اللحظة التي تلامس فيها مريم (حلم الأمومة الذي لطالما راودها، تجد نفسها أمام كابوس يهدد كل شيء، فبعد سنوات من الانتظار والخيبات، تزف إليها بشرى الحمل المنتظر، لكن الفرح لا يكتمل، إذ يصدمها القدر بخبر إصابة زوجها وحبيبها أحمد () بورم خطير في المخ، ليبدأ العد التنازلي في حياةٍ لم تعد كما كانت." عنوان المسلسل الذي تصدر الترند من أولى حلقاته، هو أيضاً عنوان الرواية التي يشرع أحمد في كتابتها، محددًا بها عدد الأيام التي تفصله عن قدوم ابنه "عيسى"، وكأن الزمن نفسه تحول إلى ساحة اختبار قاسية لمريم، المرأة الحالمة، الحساسة، التي تتقاطع حياتها المهنية كمصورة ومديرة مكتبة، مع قصة حب إنسانية واستثنائية.منذ الدقائق الأولى، تكشف صبا مبارك عن أداء شديد الرهافة والقوة، تجسّد فيه مريم بكل أبعادها: الحبيبة، الحامل، والمعلّقة بين الأمل والخوف. بينما يُجسد كريم فهمي التحوّل العاطفي والمعنوي في شخصية أحمد ببراعة، من رجل يفيض بالحياة إلى إنسان يكتب ربما آخر رواياته، "220 يوم"، كوصية غير معلنة لابنه المنتظر. أداؤه المتوازن بين الانكسار الداخلي والقوة الظاهرة يضيف خطوة جديدة إلى مسيرته الفنية.وبينما تتدفق المشاعر على الشاشة، ينقلب كل شيء مع نهاية الحلقة الثانية، إذ يتعرض الزوجان لحادث غامض، يترك المشاهد أمام سلسلة من الأسئلة: هل ينجو أحمد؟ هل تكتمل ولادة "عيسى"؟ أم أن القدر سيعيد مريم إلى نقطة الصفر، في مواجهة جديدة مع الفقد؟" عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.