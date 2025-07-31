 مأمور الثلاجة جديد خالد أمين في عالم الدراما.. مستوحى من قصة حقيقية

الرعب يسيطر على برومو مسلسل مأمور الثلاجة

حماس كبير

" البيت الملعون" عمل درامي سابق للفنان خالد أمين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 04:14 مساءً - أعلن الفنانعن مسلسل قادم له بعنوان "" الذي يحكي أحداثاً واقعية حدثت بالفعل وهو من إخراج ثامر العسلاوي، ومن تأليف بندر طلال السعيد.وبث خالد أمين، مقطع فيديو قصير، عبر صفحته الرسمية على " انستغرام" ، تبين من خلاله بأن وظيفته تتطلب التعامل مع الموتى، من خلال وضعهم في الثلاجات التي أعدت خصيصاً لهم بالمستشفيات، في ظل أجواء سيطر عليها الخوف والفزع نظراً لوجود صراخ شديد ومتكرر في خلفية الفيديو.ونوه أمين في تعليقه بأن أحداث العمل مستوحاة من قصة حقيقية ، وكتب قائلاً:" توكلنا على الله عملنا القادم بإذن الله مسلسل مأمور الثلاجة، مستوحى من قصة حقيقية".ولقي مقطع الفيديو الذي نشره "أمين" تفاعلاً كبيراً ، من قبل محبيه ومتابعيه، الذين عبروا عن حماسهم الشديد لهذا المسلسل بمجموعة من التعليقات تمنوا من خلالها أيضاً أن يكون التوفيق والنجاح حليف فنانهم المفضل، وجاءت تعليقاتهم كالتالي "المسلسل يشوق"، "المميز والمبدع كل التوفيق يابووليد".جدير بالذكر، أن الفنان خالد أمين كانت له مشاركة درامية مميزة من خلال مسلسل " البيت الملعون"، وجاءت قصته حول حول حادثة تغير مجرى حياة هدى حسين التي تجسد شخصية "رزان"، وتضطرها إلى الهرب مع ولديها إلى إحدى القرى النائية، حيث تجد الأسرة نفسها في مواجهة أحداث غريبة ومخيفة، لتتخذ حياتهم بعد ذلك منعطفاً خطراً، تمتد القصة عبر بلدین مختلفین؛ حيث تواجه أسرة مكونة من أم تدعى رزان، وولديها نادر ونادرة، حیاة ملیئة بالتحدیات والصراعات. وبعدما عاشت المرأة مع زوج مضطرب نفسياً، تجبرها الظروف على أن ترحل عن بيئتها علّها تنقذ ولديها. لكن ما ينتظرها في منزل الطفولة الذي لجأت إليه سيكون أسوأ. هناك، ستلتقي رزان بجدها أبوغانم وابنه غانم، وأصدقاءها القدامى سلمى وعامر وغيرهما، وتستمر القصة بظهور شخصیات جدیدة، مثل إبراھیم ونورا، ودخول الشرطة على الخط، وتتحول القریة إلى وكر للعصابات بسبب موقعھا النائي، ويتم تكليف المحقق عادل بمتابعة سلسلة من الجرائم التي وقعت في القریة؛ مما یدفعه للكشف عن الحقائق وراء الأحداث الغريبة التي تحصل والجرائم التي تُرتكب.مسلسل "البيت الملعون" هو من بطولة: خالد أمين، هدى حسين، أحمد إيراج، ريم أرحمة، ناصر عباس، فرح الصراف. بمشاركة: جاسم النبهان، قحطان القحطاني، باسم مغنية، علي منيمنة، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، ختام اللحام، ماري أبي جرجس، سينتيا صامويل، عماد فغالي، رولان فارس، أحمد رشيدي، كريس حداد، جهاد ياسين وآخرين. وهو من تأليف نجاة حسين، وإخراج محمد جمعة.يمكنكم قراءة ... خالد أمين في حوار خاص لـ الخليج 365: البيت الملعون يقتحم عوالمَ مغايرة عن الدراما الخليجية

