مهرجان الجونة السينمائي وبرنامج الأغذية العالمي يطلقان الدورة الثانية من مسابقة"عيش"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 04:14 مساءً - يُعلن مهرجان الجونة السينمائي عن إطلاق الدورة الثانية من مسابقة "عيش" للأفلام القصيرة، بمبادرة من برنامج الأغذية العالمي وشركة زِست. وتدعو الجهات الثلاث صانعي الأفلام من مصر والعالم العربي لتقديم أفلام قصيرة قيد التطوير (بحد أقصى 15 دقيقة) تسلط الضوء على مشكلة الأمن الغذائي في المنطقة.

بعد نجاح الدورة الأولى.. إقبال شبابي متزايد على القضايا الإنسانية

تأتي دورة هذا العام بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى عام 2024، والتي شهدت عددًا كبيرًا من المشاركات خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعكس رغبة قوية لدى المبدعين الشباب في التفاعل مع القضايا المجتمعية الملحّة من خلال عدسة السينما.

هدف إنساني وفني: تعزيز الوعي بقضية الأمن الغذائي

تهدف المسابقة بشكل أساسي إلى توفير منصة للمبدعين وصُنّاع السينما العرب لتسليط الضوء على واقع يعيشه الملايين في المنطقة، وطرح قضايا إنسانية ملحة مثل الأمن الغذائي، وزيادة الوعي بها من خلال الأفلام القصيرة، إيمانًا من الجهات الثلاث بدور السينما وقوتها الفريدة في إلهام المجتمعات وتحفيز التغيير.

وقد تم اختيار قضية الأمن الغذائي لتكون محور المسابقة لهذا العام.

التقديم والمواعيد

باب التقديم مفتوح حتى يوم 30 أغسطس 2025، وسيتم الإعلان عن الفائز خلال احتفالية خاصة تُقام على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي ستُعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

عمرو منسي: السينما قادرة على إحداث فرق حقيقي

قال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: "فخورون بإطلاق الدورة الثانية من مسابقة عيش، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وزِست، لإيماننا العميق بأن السينما قادرة على إحداث فرق حقيقي. نحن نمنح مساحة لصانعي الأفلام العرب لرواية قصص تنبع من واقعهم، وتتناول قضايا تمس حياة الناس بشكل مباشر، كالأمن الغذائي.

وأضاف: هذه المبادرة ليست مجرد مسابقة، بل دعوة مفتوحة للفن كي يكون صوتًا للتغيير."

جون بيير دي مارجية: السينما تحرّك الوعي والعمل

أما جون بيير دي مارجية، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير الإقليمي، فقال: "نفخر بالعمل مع مهرجان الجونة السينمائي وشركة زِست لمواصلة هذا التعاون القوي.

وتابع قائلا: تتمتع السينما بقدرة فريدة على إضفاء طابع إنساني على التحديات المعقدة، ويتزامن افتتاح المهرجان هذا العام مع يوم الأغذية العالمي — وهي مناسبة للتأمل في كيفية دعم الحصول على الغذاء للاستقرار والصمود والكرامة الإنسانية.

نؤمن بأن السينما لا تقتصر على التأثير على الناس فحسب، بل تدفعهم نحو العمل أيضًا، ونتطلع إلى رؤية كيف يُجسّد صانعو الأفلام مجددًا قوة الأمن الغذائي من خلال السينما."

عبدالله دنوار: الطعام شكل من أشكال الفن

وقال عبدالله دنوار، مدير شركة زِست ومدير المسابقة: "نؤمن في زِست بأن الطعام هو شكل من أشكال الفن حيث يلعب دورًا محوريًا في التأثير على الثقافات.

وواصل قائلا: وبصفتنا شركة متخصصة في تقديم تجارب طعام تفاعلية، فإن أحد أهدافنا الأساسية هو تمكين المبدعين من مشاركة أفكارهم وسرد حكاياتهم، مع استخدام الطعام كعنصر محوري في رواياتهم.

ومن هذا المنطلق، فإن الترابط بين الطعام والسينما يلعب دورًا جوهريًا في الطريقة التي نروي بها القصص؛ إذ يوفران معًا وسيلة قوية لاستكشاف تعقيدات التجربة الإنسانية والقضايا المجتمعية.

ومن خلال شراكتنا مع برنامج الأغذية العالمي ومهرجان الجونة السينمائي، نأمل فتح آفاق جديدة أمام المبدعين لمشاركة قصصهم حول الطعام وعلاقته بالإنسانية."

الفائز في دورة 2024: "خوفو"

الجدير بالذكر أن الفيلم الفائز في المسابقة العام الماضي هو "خوفو" للمخرج محمد خالد العاصي، والذي تدور قصته حول عائلة تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة بعد مرض جملهم، الذي يمثل مصدر دخلهم الوحيد.

عن الجهات المشاركة

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صُنّاع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين لتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

برنامج الأغذية العالمي

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم، تقوم بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار للناس الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ.

