مسلسل حرب الجبالي الحلقة الأخيرة.. زواج وإنجاب حرب ونهاية مأسوية لسعيد وراشد

كشف سر زواج حبيبة من صالح لوالده سعيد

View this post on Instagram A post shared by CAP - Sabbah Brothers (@cedarsart)

سعيد يخطف حبيبة لحماية حفيده

القبض على راشد ومقتل سعيد وزواج حرب

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 04:14 مساءً - شهدت الحلقة الـ 50 والأخيرة من مسلسل "" نهاية الصراعات الدائمة على مدار الحلقات الماضية، وانتهت الأحداث بانتصار الخير على الشر وحصول كل مخطئ على جزائه، حيث بدأت الحلقة بعثور حرب () على أخته حبيبة (ريم أحمد) في منزل ثريا () ويصطحبها معه إلى المنزل ويعنفها على الورطة التي وضعت العائلة فيها.تحاول الحاجة ملك () حلّ مصيبة حبيبة وزوجها في السر من صالح ابن سعيد الغرباوي (رياض الخولي) وحملها منه قبل وفاته، حيث تذهب ملك الى سعيد وتخبره بحقيقة الأمور وتعرض عليه صورة عقد زواج ابنه من حبيبة، ليعترف سعيد بأن التوقيع يعود فعلًا إلى ابنه صالح، ويطلب أن تأتي حبيبة إلى منزله وتضع مولودها الذي سيكون حفيده.قد تحب قراءة.. 220 يوم يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته.. والجمهور يشيد بثنائية كريم فهمي وصبا مباركوتتوالي الأحداث، حيث يصدم سعيد، أخيه راشد (أحمد خالد صالح) الهارب من الشرطة بعد اكتشاف تورطه في قتل عثمان الجبالي (صلاح عبد الله) بالاتفاق مع أميرة (نسرين أمين)، حيث يخبره أنه كتب جميع الممتلكات باسم ابنه صالح، ويكشف أنه زوّر العقود التي وقّع عليها راشد من قبل والتي تنقل كل أموال الأخير إلى سعيد، ويتوعده راشد بقتله، إلا أن الشرطة تأتي لاحقَا وتلقي القبض على راشد وصديق.تنتقل الأحداث إلى حرب الذي يشعر بارتياح كبير بعد القبض على راشد، لكن فرحته لا تكتمل، إذ تختفي حبيبة فجأة من المنزل، بعدما تسللت خارجه دون أن يلاحظها أحد، حيث صادفها سعيد، وأخبرها بأنه كان على وشك توثيق عقد الزواج بينها وبين صالح، ويُخبرها أنه عرض الأمر على أسرتها لكنهم رفضوا، وينجح في إقناعها بالذهاب معه لاستكمال الإجراءات، إلا أنها تكتشف لاحقًا أنه أخذها إلى مخزنه، ووعدها بحمايتها وحماية ابنها.وتتمكن الشرطة من القبض على عياش تاجر الممنوعات، فيما يصل هنري إلى سعيد ويطلق عليه رصاصة للانتقام منه كما توعد سابقًا، وتدخل الشرطة في تلك اللحظة وتلقي القبض على هنري، بينما يلفظ سعيد أنفاسه الأخيرة، وتنتقل الأحداث بعد عام إلى عائلة الغرباوي حيث يحتفلون بإنجاب حرب بـ سبوع طفله من زوجته ثرياً وفى نفس الوقت تتواجد حبيبة مع طفلها.إقرئي أيضاً.. في اليوم العالمي للصداقة... أبرز الأعمال السينمائية التي تحدثت عن الصداقةمسلسل "حرب الجبالي" دراما شعبية اجتماعية تتصدى لصراع المال والأعمال والعلاقات الإنسانية، داخل حي الحرير بمنطقة الجمالية، أحد أشهر مناطق القاهرة التاريخية، ويروي صراعاً بين عائلة الجبالي ويمثلها صلاح عبد الله وابنه حرب (أحمد رزق)، وعائلة الغرباوي ويمثلها سعيد (رياض الخولي)، وشقيقه راشد (أحمد خالد صالح). هذا الصراع لا يقتصر فقط على التجارة والثروة، بل يمتد إلى قصص الحب أيضاً، حيث تخفي العلاقات بين أبطاله خيانات مريرة.مسلسل "" يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، انتصار، أحمد الرافعي، أحمد عزمي، لقاء سويدان، دنيا المصري، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، ياسر الطوبجي، عزة بهاء، فاطمة الكاشف، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».