كاثرين زيتا جونز تكشف سرّ سعادتها بعد ربع قرن من الزّواج بكلمات غير متوقّعة

عبّرت الممثّلة العالميّة كاثرين زيتا جونز عن امتنانها العميق للعلاقة الّتي تجمعها بزوجها النّجم مايكل دوغلاس، وذلك مع اقتراب احتفالهما بالذّكرى السّنويّة الخامسة والعشرين لزواجهما، مؤكّدة أنّ قوة علاقتهما العائليّة تمثّل مصدر فخر كبير لها.

وفي تصريحات لها خلال العرض الأوّل للموسم الثّاني من مسلسل “Wednesday” في لندن الّذي تشارك في بطولته، تحدّثت كاثرين عن هذا الحدث المهمّ في حياتها، مشيدة بأبنائها ديلان (أربعة وعشرين عامًا) وكاريس ( ثلاثة وعشرين عامًا)، ووصفتهما بأنّهما “مصدر سعادة وفخر” لها ولزوجها.

وقالت: “أعتقد أنّ أهمّ ما أنجزناه، ويمكنني التّحدث عن نفسي وأعتقد أن مايكل يوافقني على هذا الرّأي، هو أننا أنجبنا ولدَين رائعَين. الفرح الّذي جلباه إلى حياتنا لا يوصف، والآن بعد أن أصبح لكلّ منهما حياته الخاصّة، أصبح لدينا متّسع من الفرح الخاصّ بنا أيضًا”.

وعن خطط الاحتفال بذكرى الزّواج في الثّامن عشر من نوفمبر المقبل، أوضحت كاثرين أنّ الموعد سيتأجّل قليلًا بسبب انشغالها بتصوير الموسم الثّالث من المسلسل الشّهير على نتفليكس، قائلة: “كنت أعمل كثيرًا هذا العام، ومايكل كان داعمًا للغاية. لذا على الأرجح سنقيم احتفالًا في فترة الأعياد”.