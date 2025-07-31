محمد رمضان حديث الجمهور بين حفله الجماهيري وإطلاق أغنيته الجديدة

أعلن الفنّان المصريّ محمّد رمضان عبر “إنستغرام” عن نفاد جميع تذاكر حفله المقرّرة إقامته مساء اليوم الحادي والثّلاثين من يوليو، في “جولف بورتو مارينا” بمدينة العلمَين.

في هذا السّياق، نشر رمضان صورة الملصق الدّعائيّ للحفل معبّرًا عن سعادته بهذا الإقبال الكبير، إذ كتب: “التّذاكر خلصت الحمد لله أكبر إقبال جماهيريّ في تاريخ السّاحل الشّماليّ.. هيّا نكتب التّاريخ اليوم في جولف بورتو مارينا”.

وفي سياق متابعة نشاطه الفنّيّ، أطلق محمّد رمضان، أحدث أغانيه بعنوان “افتكروني مجنون” بمشاركة المطرب البرازيليّ لوكا موزيك وهي أغنية مؤجّلة منذ عامَين.

العمل من كلمات ولحن أمير شيكو، والكلمات الإسبانيّة من كتابة لوكا موزيك وصدرت على طريقة “الليريك فيديو” عبر يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: “افتكروني مجنون أنا برا الزّوون، دماغي دي مجرّة وبرّا الكون…”، تميّزت الأغنية بإيقاعات عالميّة تمزج بين الموسيقى البرازيليّة والطّراز الغربيّ.

على صعيد آخر، انتهى “رمضان”، مؤخّرًا من تصوير فيلمه الجديد “أسد” من تأليف وإخراج محمّد دياب ويشاركه في بطولته الممثّلة اللبنانيّة رزان جمال.