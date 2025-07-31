شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يتصدر الترند بأغنية "شيل الشيلة" بتوقيع محمدي والان مع تفاصيل الخبر

تصدر الفنان حمزة نمرة الترند بأغنيته الجديدة "شيل الشيلة"، التي جاءت كأول تعاون يجمعه مع الملحن محمدي، وأعرب محمدي عن سعادته البالغة بهذا التعاون، مؤكدًا أنه فخور بالعمل مع حمزة نمرة، الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة ورؤية فنية متميزة.



وأضاف أن نجاح الأغنية وتصدرها التريند هو دافع قوي لمزيد من التعاونات المستقبلية بينهما.

أغنية شيل الشيلة من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدى وتوزيع أندرو مينا .

ويضم الألبوم الجديد للفنان حمزة نمرة أكثر من أغنية، قرر حمزة طرحها على أربعة مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية أغان فى الدفعة الأخيرة، وتعقب الدفعة الثانية من الألبوم تصدره تريندات السوشيال ميديا على مدار أسبوع متواصل مع المفاظ على المراكز الأولى فى معدلات الاستماع على مختلف المنصات الرقمية، لأغنيات "عزيز عيني" و"شمس وهوا" و"كله على الله" التى صدرت فى نفس اليوم والتوقيت الأسبوع الماضي.



وضمت الدفعة الثانية أغنية "اتخمينا" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري. بجانب أغنية "يا سهرانين" من كلمات محمد شافعى وألحان حمزة بمشاركة أندريه مينا وتوزيع خالد عصام، إضافة للأغنية الثالثة "شيل الشيلة" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدى وتوزيع أندرو مينا .

وتأتي نجاح أغنية شيل الشيلة، بعد تعاون الملحن محمدي مع كبار النجوم منهم عمرو دياب حيث تعاون معه في أغنية أول يوم في البعد، كما حقق نجاحا كبيرا مع تامر عاشور بأغنية ياه، كما حقق نجاحا كبيرا مع النجمة آمال ماهر في أغنية لو لينا عمر ضمن ألبومها الأخير حاجة غير، كما تعاون مع عدد من المطربين منهم رامي جمال وغيرهم.