شكرا لقرائتكم خبر عن موقف لا ينسي من لطفي لبيب تجاه محمد شرف قبل 15عاما دفعه لتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن رحل عن عالمنا الفنان الكبير لطفي لبيب أمس حتي تصدر اسمه التريند بعدما تم تداول اسمه على السوشيال ميديا بصورة كبيرة من خلال استرجاع ذكرياته وبصماته الفنية، إلا أن اسماً آخر تصدر التريند بجواره نظراً لموقف سبق وجمعهما معاً دلل على النٌبل الشديد للراحل لطفي لبيب.

هذا الإسم هو الفنان الراحل محمد شرف إذ سبق وجمعهما الموقف في كواليس فيلم عسل أسود إذ كان الأول هو المرشح للعب دور السائق الذى يصطحب أحمد حلمي من المطار ولكن ظروف مرضه حالت دون ذلك ليتم عرض الدور على الفنان لطفي لبيب، والذي كشف في تصريحات إعلامية سابقة أن محمد شرف كان هيعمل دور راضي في عسل إسود وكان هيعمله أحسن مني بكتير".



الفنان محمد شرف

موقف نبيل من لطفي لبيب تجاه محمد شرف فى كواليس عسل أسود

حسب ما ذكره لبيب أيضاً فقد تم التواصل معه من قبل صُنّاع الفيلم بعد اعتذار شرف عن الدور بسبب وضعه الصحي، حيث خضع لعملية جراحية في المخ وكان يتلقى العلاج في المستشفى آنذاك.

عندها، سأل لطفي لبيب عن الممثل الذي كان سيقدم الشخصية، وعندما علم أنه محمد شرف، اشترط شرطًا واحدًا لقبول الدور، وهو أن يتقاضى محمد شرف أجره الكامل عن الفيلم .