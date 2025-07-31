شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون يكشف عن مستقبله مع سلسلة " Avatar" والان مع تفاصيل الخبر

في تصريح جديد للمخرج العالمي جيمس كاميرون، البالغ من العمر 70 عامًا، كشف عن خططه المستقبلية بشأن استمراره في إخراج أفلام سلسلة "أفاتار Avatar "، وذلك بالتزامن مع استعداده لإطلاق الجزء الثالث من السلسلة تحت عنوان "أفاتار: النار والرماد" والمقرر عرضه في دور السينما يوم 19 ديسمبر 2025.

وقال كاميرون في مقابلة حديثة مع مجلة Empire:" لا يوجد سبب يمنعني من إخراج الأفلام القادمة...أنا بصحة جيدة وجاهز للعمل."

وأضاف: "لن أستبعد الأمر. يجب أن أكون نشيطًا لأتمكن من مواصلة هذا النوع من العمل المكثف لمدة ست أو سبع سنوات أخرى. قد لا أتمكن من ذلك... لكن إن استطعت، فسأكمل الطريق."

وفي مقابلة أخرى مع مجلة People، أشار مخرج "تايتانيك" إلى أن السلسلة قد تمتد إلى أكثر من خمسة أفلام، موضحًا: "لقد كتبنا السيناريوهات حتى الفيلم الخامس، ولدي أفكار للجزء السادس والسابع، رغم أنني قد أُسلم الشعلة في تلك المرحلة."

وختم كاميرون حديثه قائلاً: "الموت أمر لا مفر منه، لكنه ليس عائقًا الآن. نحن نستمتع بالعمل، ونحب ما نقوم به، ونعمل مع أشخاص رائعين."

سلسلة "أفاتار" التي بدأت عام 2009 تستمر في إبهار الجمهور عالميًا، ويبدو أن كاميرون لا يزال يحمل الكثير في جعبته لعشاق هذا العالم السينمائي الفريد.

