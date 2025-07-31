شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر: مصر شريك رئيسي في مهرجان جرش.. والتعاون مع الأردن مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج الكبير محسن جابر أن المشاركة المصرية في مهرجان جرش للثقافة والفنون تُعد ركيزة أساسية في نجاحه، لافتًا إلى أن مصر كانت ولا تزال شريكًا فنيًا وثقافيًا رئيسيًا في كل دورات المهرجان السابقة، وستظل كذلك في الدورات المقبلة.

وشدد جابر على أن التعاون بين القاهرة وعمّان في مجالات الثقافة والفنون والمهرجانات يتم على أعلى مستوى من التنسيق والدعم المتبادل، ما يعزز من قيمة المهرجان كمنصة عربية للفن والثقافة.

وقد شارك محسن جابر، برفقة المنتج محمد جابر، في عدد من فعاليات المهرجان، من بينها الحفل الغنائي الكبير الذي أحيته النجمة السورية ميادة الحناوي، في أول ظهور لها ضمن مهرجان جرش 2025، حيث قدّمت أمسية طربية استثنائية أعادت الجمهور إلى أجواء الزمن الجميل، وغنّت باقة من أشهر أعمالها مثل "هي الليالي كده"، "أنا بعشقك"، و"مهما حاولوا يطفوا الشمس".

وشهد حفل افتتاح المهرجان حضورًا مصريًا رسميًا وفنيًا مميزًا، تقدمهم وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد هنو، إلى جانب نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، من بينهم النجم خالد زكي، الفنان سامح الصريطي، الإعلامية بوسي شلبي، الشاعر هاني عبد الكريم، والنجم سامح حسين، الذي تم تكريمه مؤخرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب نجاح برنامجه الرمضاني "قطايف".

يُذكر أن الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون انطلقت الأربعاء الماضي، وتستمر حتى الثاني من أغسطس، في مدينة جرش الأثرية بشمال الأردن، وتضم باقة متنوعة من الحفلات الغنائية، الأمسيات الشعرية، العروض المسرحية، المعارض الفنية، والحرف اليدوية والتراثية.



وزير الثقافة الأردنى والمدير التنفيذى لمهرجان جرش والمنتج محسن جابر



ميادة الحناوي والمنتج محسن جابر

لقبت ميادة الحناوي بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت في صغرها، وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا، الذي كان يحرص على زيارتهِ والاستجمام فيه كل صيف ويعرف مصيف بلودان بأنه "مصيف المشاهير"، حيث كان عبد الوهاب صديق شخصي لأحد وزراء سوريا، والذي كان زوجاً للفنانة ميادة الحناوي عام 1977 وخلال السهرة استمع موسيقار الأجيال لصوت ميادة، وأبدى إعجابه الشديد بصوتها الجميل، وتم الاتفاق أن تزور مصر لتنطلق منها فنيا، وهو ما رفضتهُ ميادة آنذاك معربة عن رفضِها لفكرة احتراف الفن.

ميادة الحناوي تمتلك تفردا في عالم الموسيقى والطرب، فهي أول مطربة عربية تطلق أغانيها على أسطوانات ليزر، والموسيقار السنباطي قال عنها: "يسعدني كما بدأت حياتي مع أم كلثوم أن أنهيها مع ميادة الحناوي"، وأعطاها لحن قصيدته "أشواق" ولحن لها رائعته "ساعة زمن"، والموسيقار الكبير بليغ حمدي كتب أغنيتين لها وهما "أنا بعشقك" و"الحب اللى كان" وكلاهما كُتبا لميادة الحناوي.