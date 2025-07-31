لدغة دبور تربك الظهور الملكي: لحظة محرجة للملكة ماري أمام الحشود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 01:44 مساءً - في مشهد دراماتيكي مفاجئ، اضطرت ملكة الدنمارك ماري للانسحاب من ظهورها العلني الرسمي بعد تعرضها للدغة دبور أمام حشد من الجماهير، في لحظة أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وأظهرت تماسك العائلة المالكة في المواقف الطارئة.

بداية ملكية هادئة.. قبل التحول المفاجئ

كانت الأجواء تبدو طبيعية في ساحة مدينة غراستن جنوب جوتلاند، حيث استقبلت الملكة ماري، البالغة من العمر 53 عامًا، السكان المحليين بابتسامة مشرقة وأناقة ملفتة بفستان مزين بنقوش، إلى جانب زوجها الملك فريدريك العاشر،57 عامًا، وأبنائهما؛ الأميرة إيزابيلا 18 عامًا، والأمير فينسنت، 14 عامًا.

الزيارة جاءت في إطار الاحتفال ببدء العطلة الصيفية الرسمية للعائلة المالكة في قصر غراستن، حيث تفاعل أفراد العائلة مع المواطنين وتلقوا الزهور وسط ترحيب شعبي واسع.

لكن هذه اللحظة الملكية تحولت فجأة إلى موقف محرج، عندما شعرت الملكة بلدغة مفاجئة في ساقها نتيجة هجوم دبور أمام أعين الجمهور وعدسات الكاميرات. ارتجفت الملكة فجأة من الألم، وبدأت تمسك بساقها وبدت متألمة.

هرع الملك فريدريك إلى جانبها فورًا، في حين التف الأبناء حولها بقلق واضح. وعلى الرغم من الحرج، حافظت الملكة على هدوئها وطلبت من عائلتها مواصلة التحية الرسمية، بينما تم اصطحابها بهدوء إلى فندق قريب.

رغم الموقف، لم يمض وقت طويل حتى عادت الملكة مجددًا للظهور، بعد أن استجمعت قوتها واستأنفت نشاطها الملكي برشاقة. ورافقها الملك والأطفال في إكمال مراسم التحية الملكية.

وسرعان ما انتشرت لقطات الحادثة على وسائل التواصل، حيث أبدى المستخدمون إعجابهم بثبات الملكة وسلوك ولديها.

قصر غراستن.. قلب العائلة المالكة في الصيف

يقضي أفراد العائلة المالكة الدنماركية عطلتهم الصيفية هذا العام في قصر غراستن، الذي يتمتع برمزية خاصة.

ويذكر أن القصر قد أُهدي إلى جد الملك فريدريك، الملك فريدريك التاسع، عند زواجه من الملكة إنغريد ملكة السويد، ومنذ ذلك الحين تحول إلى وجهة صيفية تقليدية للعائلة.

وقد أعلن الملك خلال خطابه أن ولي العهد الأمير كريستيان، وشقيقته التوأم الأميرة جوزفين سينضمان لاحقًا إلى العائلة في القصر.

