رامي رضوان يفاجئ زوجته دنيا سمير غانم وابنتهما كايلا بالعرض الخاص لـ روكي الغلابة

رامي رضوان يدعم زوجته وابنته

#حسن_الرداد يؤدي مشهد تمثيلي للملاكمة خلال افتتاح العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" وحضور مميز للفنان #محمد_ثروت مع أسرته.@hassanelraddad pic.twitter.com/doZmm9VClR — مجلة سيدتي (@sayidatynet) July 30, 2025

قصة فيلم "روكي الغلابة"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 01:44 مساءً - أقيم ليلة أمس العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" للفنانة دنيا سمير غانم، وحرص الإعلامي رامي رضوان على حضور العرض الخاص للفيلم لمساندة زوجته وابنته كايلا في أحدث تعاون بينهما.ويعد هذا الظهور هو الأول لرامي رضوان مع دنيا سمير غانم بعد شائعة طلاقهما التي تم تداولها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.وكان لافتًا للانتباه في العديد من الصور واللقطات المصورة حرص رامي على التواجد برفقة أسرته الصغيرة لدعمهم ومشاركتهم هذه اللحظة المميزة. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)تواجد في العرض الخاص أيضا أبطال العمل وكان في مقدمتهم محمد ممدوح ومحمد ثروت الذي تواجد برفقة أسرته، ذلك إلى جانب عدد من الضيوف في الوسط الفني كان من بينهم الفنان حسن الرداد نظرًا للعلاقة المميزة التي تجمعه بشقيقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور."روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.