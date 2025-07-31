شهد عويدات لبرنامج ستايل كود مع مريم: حياتي تغيرت بعد زواجي من شيرو وهذا ما أخطط له على السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 01:44 مساءً - مع حلول فصل الصيف بأجواءه الرائعة، تعود لكم مجلة الخليج 365 مع الموسم الثالث من برنامج ستايل كود وهذه المرة مع مريم الخالدي، فبعد النجاح الباهر للموسم الأول من ستايل كود مع أسو والثاني مع ريما الأسطا، تأتيكم مريم بحلة باريسية جديدة من البرنامج، تقدم خلاله الكثير من النصائح للعناية بالشعر خلال الصيف مع المجموعة الجديدة L'ORÉAL Paris Elvive Glycolic Gloss برفقة ضيفة محبوبة من صناع المحتوى في كل حلقة. في الحلقة الأولى استضافت مريم صانعة المحتوى شهد عويدات التي يتابعها 2 مليون شخص على انستغرام وحده، تحدثتا كثيراً عن حياتها العائلية والمهنية، كما اختبرتا سوياً المجموعة الجديدة L'ORÉAL Paris Elvive Glycolic Gloss حيث قامت مريم بغسل شعرها بهذا الروتين لترينا اللمعان الذي يفوق أي منتجات شعر أخرى بـ3 مرات أكثر.. إلى التفاصيل!

مريم الخالدي مقدمة الموسم الثالث من برنامج الخليج 365 'ستايل كود'

الفستان من CHATS by C.Dam

الأقراط من اليزابيتا فرانكي



كواليس حفلات زفاف عائلة بيوتي..

شهد عويدات ضيفة الحلقة الأولى من برنامج 'ستايل كود 3 مع مريم'



تحدث شهد عن التغييرات التي طرأت عليها بعد الزواج حيث أصبحت أكثر مسؤولية من قبل وهي تقضي وقتها في الاهتمام بزوجها، حيث صرحت بأنهما ينويان إنجاب الأطفال إذ يحلم شيرو عمارة بـ 4 أطفال، وهو الأمر الذي ترحب به شهد، كذلك تحدثت مع مريم عن حفلات زفاف كل من نارين وشيرين، إذ تقول شهد بأن الأجواء كانت دوماً إيجابية تملؤها المحبة وتجمع العائلة دون أي ضغوطات، وبأن الجندي المجهول وراء كل هذا هي حماتها والدة شيرو، التي تأخذ على عاتقها مسؤولية التنظيم في كل حفلة من حفلات العائلة من حفلة الحناء لشهد وشيرو، زفافهما، وصولاً إلى حفلات نارين وشيرين، كما أنها تساعدها دوماً في اختيار الفساتين المناسبة.

ومن هنا صرحت شهد بأن علاقةً طيبة تجمعها مع عائلة زوجها على عكس ما يروج البعض، إلا أنهم لا يفضلون بأن ينشروا تجمعاتهم وتفاصيل علاقتهم الخاصة على السوشيال ميديا.

تقييم إطلالات المشاهير

تحدت مريم خلال الحلقة شهد بأن تقوم بتقييم إطلالات المشاهير في عرس شيرين من خلال قرعة سحبت خلالها 5 أسماء لصانعات محتوى حضرن الحفل، مثل بنين ستارز التي أحبت شهد إطلالتها بالمجمل من فستان وشعر ومكياج، إلا أنها كشهد لن تختار هذه الدرجة من اللون الأخضر، كذلك قيمت إطلالة أسو بجوٍ من المرح كونها شقيقة مريم، حيث أبدت إعجابها بالإطلالة التي لم تتوقع أن تتجه أسو لاختيارها كونها تنتقي دوماً إطلالات بصيحات جريئة، إلا أنها أحبت الفستان باللون الوردي الفاتح، كذلك أعجبت بإطلالة ريان وروان، إطلالة سيدرا التي تقول بأن لون فستانها في الحقيقة لم يبدو باهتاً كما في الصور، وأخيراً إطلالة لين أبو شعر التي ارتدت نظارة شمسية بسبب خضوعها لعملية في العين قبل الحفل.

بشكل عام تقول شهد بأنها لا تنتقد أي إطلالة فهي لا تحب بأن تجعل أي شخص يشعر بالسوء بسبب كلامها.

شهد بتوب وبنطلون من Marella

خاتم وأسوارة & Other Stories

كيف دخلت شهد عويدات السوشيال ميديا؟

تقول شهد بأنها كانت منذ سنوات طويلة ترغب بدخول هذا المجال وقد جربت نشر فيديوهات مختلفة على قناتها، ولكنها توقفت عن ذلك بسبب العمل، استمر الوضع على حاله إلى أن تعرفت على شيرو، ومن هنا عادت من جديد إلى عالم السوشيال ميديا، وقد حصلت على شهرة أوسع وأسرع بسبب شهرة عائلة بيوتي; نارين وشيرين وزوجها شيرو، وقد صرحت بكل شفافية بأنها تعلم بأن هذه العائلة قد ساعدتها على النجاح، ولكنها كانت ستفشل لو لم تكن تمتلك كاريزما وحضور ومحتوى قوي، وقد كشفت عن دعم شيرو لها في كافة مراحل عملها، فهو يتواصل مع العملاء بالنيابة عنها، يساعدها في الأفكار، كتابة السكريبت والتصوير، وهما كزوجين يستمتعان بهذا العمل كونهما يفضلان بأن يكونا بالقرب من بعضهما البعض كل الوقت!

وقد وعدت شهد متابعيها بأنهم سيرون وجه جديد لشهد لم يروه من قبل في الفترة القادمة.

Super Glossy



كانت هذه الفقرة الجمالية مليئة بالمرح والأجواء الجميلة، حيث قامت مريم بغسل شعرها باستخدام الشامبو والبلسم والـLeave In من مجموعة L'ORÉAL Paris Elvive Glycolic Gloss الجديدة، وقد رأينا النتيجة الحقيقة عند اعتماد هذا الروتين أمام الشاشة مع اللمعان الذي لا يشبه غيره بفضل حمض الجليكوليك الذي يتغلغل إلى أعماق مسام الشعر بفضل جزيئاته الصغيرة ليرطبها من ثم يغلفها، وهذا هو سرّ اللمعان الذي يبقى إلى 6 غسلات!

سبقها لعبة أسئلة سريعة طرحتها مريم على شهد تحت عنوان "أول مرة"، سألتها فيها عن أول فيديو صورته للسوشيال ميديا في حياتها، أول إعلان مدفوع، أول لقاء مع شيرو وغيرها من التفاصيل التي تكشف لنا شخصية شهد على طبيعتها.

ستايل كود برنامج أسبوعي من إنتاج مجلة الخليج 365، يستضيف في كل حلقة صناع محتوى يخوضون حوارًا إنسانيًا حول الجمال، الصحة النفسية، التمكين، والعلاقات.