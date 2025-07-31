منوعات كاسيت 90.. تفاصيل حفل يضم 4 نجوم في موسم جدة 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 01:44 مساءً - يشهد موسم جدة 2025، بالمملكة العربية السعودية، حفلًا مختلفًا واستثنائيًا، يضم 4 من نجوم الغناء خلال فترة التسعينيات، والذين حظوا بنجاحاتٍ كبيرة في تلك الفترة، ولازال صداها مُمتدًا حتى الآن، ويتمتعون بجماهيرية كبيرة.
وأوضحت أنه في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجدداً، وقد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.
المطربون المشاركون في حفل "منوعات كاسيت 90"ويأتي الحفل المُرتقب تحت عنوان "منوعات كاسيت 90"، ومن المُقرر أنّ يُحييه المطربون جواد العلي، ديانا حداد، إيهاب توفيق ومحمد فؤاد، وذلك يوم الخميس الموافق 7 أغسطس المُقبل، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، حيث جرى فتح باب الحجز، فيما تتضمن التذاكر 11 فئة مختلفة.
ليلة تُعيد ذكريات التسعينياتوروجت بنش مارك المنظمة لهذا الحفل عبر حسابها على إنستغرام، "استرجعوا ذكريات الطيبين، وسافروا معنا لزمن الأغاني اللي لها معانا ذكريات كثيرة.. نجوم العالم العربي، بنفس الصوت، نفس الإحساس، بس بحماس اليوم!.. استعدوا لليلة كلها طرب، ذكريات، وأجواء ما تنسى"، فيما قالت شركة الحجز we book عن الحفل المرتقب، بقولها: "ليلة مميزة بكل المقاييس!.. ليلة (منوعات كاسيت 90) تجمعنا مع نجوم عشنا معهم ذكريات مستحيل ننساها في فترة التسعينات.. ننتظركم في ليلة تغني فيها الذكريات، وتعيدنا لأجمل أيام العمر"، مُشيرة إلى أنّ الدخول إلى المسرح سيبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ ينطلق الحفل عقب ساعتين فقط من بدء الدخول.
شروط حضور حفل "منوعات كاسيت 90"وكشفت الشركة المنظمة عن أبرز الشروط لحضور حفل "منوعات كاسيت 90"، لعل أبرزها منع دخول الأطفال دون سن 12 عامًا، حيث سيتم التحقق من الهوية عند البوابة، و لن يُسمح للزوار بالدخول بعد بدء العرض وإغلاق الأبواب، مشيرة إلى أنّ حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.
