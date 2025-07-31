شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا ينعى والد السوبرانو منى رفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين والد السوبرانو منى رفلة المشرف الفنى على فرقة أوبرا القاهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء 30 يوليو 2025، وذلك فى بيان رسمي من الأوبرا، ودعي الله أن يسكن الراحل ملكوته مع القديسين والأبرار وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

من ناحية أخرى شهدت الاوبرا في محافظة الإسكندرية حفلاً غنائياً للفنان هشام عباس، امس ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بصيف باستاد الإسكندرية الرياضي .

ووجه الفنان هشام عباس التحية لجمهور الإسكندرية، في بداية حفله قائلا : بحبكوا يا إسكندرانية أوي ودرست في هندسة الإسكندرية وعندي ذكريات كتيرة أوي في منطقتي كامب شيزار"، ثم قدم الفنان مجموعة مميزة من أبرز أغانيه بناء علي تلبيه طلبات الجمهور، لاغاني من التسعينات.

كما قدم هشام عباس خلال الحفل باقة من اشهر أغنياته في فترة التسعينات منها لولا ولولا، شوفي، فينو، ناري ناري، وعيني وسط أجواء تفاعلية من الحاضرين من جمهور المهرجان.

يشار أن صيف الأوبرا 2025 بإستاد الأسكندرية جسد أحد مسارات وزارة الثقافة ودار الأوبرا والخاصة بتطوير سُبل نشر الفنون الجادة فى مختلف ارجاء مصر والإرتقاء بآليات الوصول للجمهور إلي جانب إتاحة الفرصة لعدد اوسع من الشرائح الإجتماعية للحصول على منتج إبداعى مميز .