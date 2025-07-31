شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وبشرى ومنير مكرم يشاركون في جنازة لطفي لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص على المشاركة في جنازة الفنان القدير الراحل لطفي لبيب بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة النجم محمود حميدة والنجمة بشرى والفنان منير مكرم إضافة إلى حضور أقاربه وأصدقائه.

ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم الخميس في نفس الكنيسة بدءًا من 6 مساء، ويستكمل العزاء بعد غدا السبت فى نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء.



بشرى في جنازة لطفي لبيب



محمود حميدة في جنازة لطفي لبيب

معاناة لطفى لبيب من أزمات صحية متلاحقة



عانى الفنان الراحل لطفى لبيب خلال الأسابيع الماضية من أزمات صحية تسببت في مكوثه معظم الوقت في المستشفى، حيث نقل للمرة الأولى يوم 13 يوليو الماضى وتم احتجازه في غرفة الرعاية المركزة مع منع الزيارات عنه، وتحسنت حالته بعد تلقى العلاج وغادر المستشفى بعد 5 أيام وعاد إلى منزله.



لطفى لبيب تعرض لأزمة صحية جديدة أمس الثلاثاء وتم نقله إلى المستشفى مجدداً، ودخل غرفة العناية المركزة ولكن هذه المرة في حالة حرجة، وبعد ساعات قليلة، فقد الوعي تماماً ة فقدان للوعي وذلك بسبب نزيف بالحنجرة، وهو النزيف الذي تسبب في التهاب رؤي حاد لتتدهور حالته بشكل أكبر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

مسيرة سينمائية حافلة



يتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير فى السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

لطفي لبيب يروي تفاصيل خدمته العسكرية فى سيناريو "الكتيبة 26"



ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات فى حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب فى أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

آخر مشاركات لطفى لبيب الفنية



يشار إلى أن آخر مشاركات لطفى لبيب الفنية خلال فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.