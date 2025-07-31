شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جينيفر لوبيز بمصر فى 20 صورة.. استعراضات مبهرة وحضور جماهيري والان مع تفاصيل الخبر

قدمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، واحدة من أقوى حفلاتها في جولتها الغنائية العالمية وذلك بمدينة شرم الشيخ في مصر، أمس الأربعاء، وهو الحفل الغنائي الضخم الذي شهد حضور جماهيري كبير وسط تقديم جينيفر لوبيز لأجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور المصري والعربي والعالمي، حيث حضر العديد من السياح الأجانب ممن تبادولوا الصور والفيديوهات من داخل الحفل.

عودة بعد غياب 6 سنوات

الحفل أعاد النجمة العالمية جينيفر لوبيز إلى تقديم حفلات غنائية بمصر، بعد غياب 6 سنوات منذ قدمت آخر حفلاتها بالعلمين.

وكانت أعلنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن إحيائها حفل غنائي ضخم في شرم الشيخ وذلك ضمن جولتها العالمية في مختلف البلدان والمدن العربية والأجنبية.

جولة غنائية تستمر حتى 3 أغسطس



وتتضمن جولتها العالمية والتي تستمر من 1 يوليو حتى 3 أغسطس، حفلات بـ "أنطاليا، أسطنبول، شرم الشيخ، فيجو، غاديز، مدريد، برشلونة، كازخستان، أبو ظبي، وغيرها من المدن.

جينيفر لوبيز وبن أفليك أعلنا رسميًا في بداية العالم الحالي طلاقهما بعد مرور ما يقرب من 20 أسبوعًا على تقديمها طلب الطلاق فى 20 أغسطس.

و تقدمت لوبيز، 55 عامًا، بطلب الطلاق بعد عامين بالضبط من حفل جورجيا الذي أقامه الزوجان السابقان في 20 أغسطس 2022، للاحتفال بزفافهما في لاس فيجاس.

