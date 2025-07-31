أول تعليق من سامو زين بعد طرح أغنية باب وخبط وعودته للإخراج

تفاصيل أغنية "باب وخبط"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 12:33 مساءً - يعود الفنان، في هذا الموسم الصيفي، إلى جمهوره ومحبيه بعد شهور طويلة من العمل المكثف ليطلق أولى أغنياته ""، وهي عنوان المينى ألبوم، وهي أيضًا إحدى مفاجآته الفنية، التي يقدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عامًا.طرح أمس الأربعاء 30 يوليو، أغنية "" بطريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات محمد بنداري، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي محمود صبري، والميني ألبوم من إنتاج سامو زين الذي أخرج كليب الأغنية أيضاً ليعود الى الإخراج بعد 15 سنة من تقديمه لأغنية "هتعرف قيمتي".يمكنكِ قراءة.. أجواء صيفية.. عمرو دياب يطرح كليب خطفوني وظهور لافت لابنته جاناوتحدث سامو زين عن الأغنية الجديدة والميني ألبوم قائلاً: "عودتي لجمهوري هذه المرة، ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتي الفنية، وذلك بطرح مينى ألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة في الأجواء الصيفية الحالية، ومينى ألبوم آخر سيضم 5 أغنيات أخرى في وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية".وأضاف: "تحمست واجتهدت كثيرًا في اختيار أغنيات الميني ألبوم "باب وخبط" وفي تحضيرها وتنفيذها، مع فريق العمل، رغبة مني في إرضاء كافة الأذواق، وأيضًا من المفاجآت عودتي من جديد للإخراج مرة أخرى بعد غياب 15 عاما، وذلك منذ إخراجي كليب أغنية "هتعرف قيمتي" كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع موسيقي إسلام زكى".وتابع:"بعد الانتهاء من تسجيل أغنية "باب وخبط"، شعرت برغبتي في العودة إلى الإخراج، لتقديم وجهة نظرتي ورؤيتي وإحساسي بهذا العمل، وبالفعل تم التصوير في دبي بأحد الاستديو هات هناك، وتم التصوير على مدار يومين، وشارك معي مجموعة من أهم الموديلز في العالم، من إيطاليا وألمانيا وإيران، بالإضافة إلى مشاركة مدير تصوير عالمي شارك من قبل في أعمال عديدة لشبكة نتفليكس.