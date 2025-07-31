220 يوم يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته.. والجمهور يشيد بثنائية كريم فهمي وصبا مبارك

قصة مسلسل 220 يوم

أبطال العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 11:12 صباحاً - تصدرت الحلقات الأولى من مسلسل 220 يوم ترند منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولى منه حصريا على منصة شاهد.أشاد الجمهور بثنائية كريم فهمي وصبا مبارك في المشاهد والكيمياء التي ظهرت بينهما على الشاشة منذ الحلقة الأولى، وتدور أحداث 220 يوم حول قصة زوجين، يؤدي دوريهما النجمان كريم فهمي وصبا مبارك، يواجهان تحديات يومية معقدة تضع علاقتهما تحت اختبار حقيقي في إطار درامي إنساني مشوقويظهر كريم فهمي خلال أحداث مسلسل "220 يوم" في شخصية مؤلف روايات يُدعى "أحمد"، الذي يُصاب بمرضٍ خطير، وتُصبح حياته على حافة الهاوية. ومن الضروري أن يخضع لعملية جراحية خطيرة؛ حيث يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اكتشاف زوجته "مريم" التي تُجسّد شخصيتها صبا مبارك، أنها حامل بطفلتهما الأولى، بعد فترة من انتظار هذا الخبر السعيد.220 يوماً فقط، تفصل بين العملية الجراحية التي سيُجريها "أحمد" وقد تكون سبباً في إنهاء حياته، ووصول ابنته من "مريم"، وبين أحداث قد تغيّر كلّ شيء. وذلك في إطار من الإثارة والتشويق، بعدما صارت أحلامهما ومصيرهما على المحكّ؛ حيث يجد كلٌّ منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.يتكون المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط ويشارك في العمل عدد من النجوم من بينهم حنان سليمان التي تقدم دور والدة كريم فهمي، وعايدة رياض في دور خالته، إلى جانب علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة.المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربي.قد يعجبك صبا مبارك عن مسلسل 220 يوم: الناس بتحب تشوفنا أنا وكريم فهمي مع بعض

