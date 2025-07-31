شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال فى ورطة عائلية ضمن أحداث مسلسله للعدالة وجه آخر وعرضه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم ياسر جلال من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد مسلسله الجديد للعدالة وجه أخر، من إخراج محمد يحيي مورو، حيث من المقرر أن ينتهى تصوير العمل منتصف شهر أغسطس المقبل، ويقدم ياسر جلال دورا مميزا خلال أحداث العمل الذى تدور أحداثه في اطار من التشويق والإثارة ، ومن المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الرقمية قريبا.

تفاصيل للعدالة وجه آخر

وخلال الأحداث تبين أن ياسر جلال مذيع تليفزيونى مرموق، ومتزوج من اروى جودة ولديه ابناً في الثامنة عشر من عمره، ولكن مع بداية الحلقات الأولى يتكشف أن نجله متهما في قصية مقتل إحدى السيدات في الكمباوند الذين يقطنون فيه، وتبدأ رحلة ياسر جلال في مأزق عائلته.

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف .



وقدم ياسر جلال آخر أعماله مسلسل "جودر 2" فى شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى.