شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تشعل الأجواء فى حفلها بمصر وتظهر بأكثر من إطلالة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أشعلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، الأجواء في حفلها بمدينة شرم الشيخ في مصر أمس الأربعاء، حيث أحيت حفل غنائي ضخم وليلة لا تنسى لعشاقها من داخل وخارج مصر.

وقدمت لوبيز العديد من اللوحات الغنائية والاستعراضية، حيث ظهرت بأكثر من إطلالة وسط صيحات الجمهور وتفاعلهم الشديد مع أغانيها.

الحفل أعدا النجمة العالمية جينيفر لوبيز إلى تقديم حفلات غنائية بمصر، بعد غياب 6 سنوات منذ قدمت آخر حفلاتها بالعلمين.

وكانت أعلنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن إحيائها حفل غنائي ضخم في شرم الشيخ وذلك ضمن جولتها العالمية في مختلف البلدان والمدن العربية والأجنبية.

وتتضمن جولتها العالمية والتي تستمر من 1 يوليو حتى 3 أغسطس، حفلات بـ "أنطاليا، أسطنبول، شرم الشيخ، فيجو، غاديز، مدريد، برشلونة، كازخستان، أبو ظبي، وغيرها من المدن.

جينيفر لوبيز وبن أفليك أعلنا رسميًا في بداية العالم الحالي طلاقهما بعد مرور ما يقرب من 20 أسبوعًا على تقديمها طلب الطلاق فى 20 أغسطس.

و تقدمت لوبيز، 55 عامًا، بطلب الطلاق بعد عامين بالضبط من حفل جورجيا الذي أقامه الزوجان السابقان في 20 أغسطس 2022، للاحتفال بزفافهما في لاس فيجاس.



جينيفر لوبيز

حفل جينيفر لوبيز في مصر



جينيفر لوبيز



حفل جينيفر لوبيز



حفل جينيفر لوبيز



النجمة العالمية جينيفر لوبيز



حفل جينيفر لوبيز



جينيفر لوبيز في مصر



حفل جينيفر لوبيز



جينيفر لوبيز



النجمة العالمية جينيفر لوبيز



حفل جينيفر لوبيز



جينيفر لوبيز



حفل جينيفر لوبيز