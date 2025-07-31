شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد صالح.. الفرق بين ميلاده ووفاته يوما واحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم الكوميديا سعيد صالح، لديه مسيرة فنية كبيرة، وقدم العديد و العديد من الأعمال التي خطفت قلوب محبيه وجمهوره، وحتى وقتنا هذا عند عرض أفلامه يتذكرونه ويترحمون عليه، ومن مفارقات القدر أن الفرق بين ميلاده ووفاته يوم واحد حيث رحل عن عالمنا فى 1 أغسطس 2014، إثر دخوله فى غيبوبة عن عمر يناهز الـ75 عامًا وهو من مواليد 31 يوليو.

شارك سعيد صالح فى أكثر من 300 مسرحية، وكانت "مدرسة المشاغبين" عام 1973 الانطلاقة الحقيقية له، وقدم بعدها "العيال كبرت" إضافة إلى مسرحيات هامة أبرزها "هاللوا شلبى"، "كعبلون"، "نحن نشكر الظروف"، "كرنب زبادى"، "حلو الكلام"، "غراميات عفيفى"، "وسرى جدا جدا".

قدم عددا كبيرا من الأفلام التى وصلت إلى 500 شارك فى عدد من الأفلام البارزة التى جمعته بصديقه عادل إمام منها "سلام يا صاحبي"، و"الواد محروس بتاع الوزير"، و"الهلفوت" إضافة إلى، "بائعة الشاي"، و"حتى آخر العمر"، و"آنسات وسيدات"، و"أين عقلي" و"الرصاصة لا تزال فى جيبى"، وغيرها من الأعمال السينمائية.

شارك سعيد صالح فى عدد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها "أوان الورد"، و"السقوط فى بئر سبع"، و"المصراوية"، و"بكيزة وزغلول"، و"أحلام مؤجلة"، و"أحلى الأيام"، و"دموع فى حضن الجبل"، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الإذاعية وتوفى سعيد صالح فى 1 أغسطس عام 2014، إثر دخوله فى غيبوبة تامة قبل وفاته بساعات، عن عمر ناهز الـ75 عامًا.