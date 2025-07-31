هل تعيش كاتي بيري علاقة حب مع جاستن ترودو؟ صور كشفت كل شيء

من النّادر أن يجتمع نجمان عالميّان من عوالم مختلفة تمامًا في لقاء خاصّ حميم بهذا الشّكل.

لكن هذا ما حدث بالضّبط هذا الأسبوع في مدينة مونتريال، حيث شوهدت الفنّانة كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو وهما يتناولان العشاء على انفراد في مطعم Le Violon الشّهير في المدينة.

ووصف الشهود المشهد بأنّه هادئ لكنّه جذّاب في آنٍ واحد. فقد بدت كاتي بيري مسترخية وبمظهر عفويّ بعد يوم من البروفات لجولتها الغنائيّة في كندا، وكانت مندمجة في حديث عميق مع ترودو، الذي قلّ ظهوره العلنيّ منذ انفصاله وابتعاده عن الحياة السياسيّة.

ضحك الثنائي، وتبادل النظرات الودّية، وبدى وكأنّه يستمتع بالخصوصيّة على طاولة محجوزة بعناية، وسط وجود أمنيّ غير لافت للنّظر طوال السهرة.

منذ انتشار خبر اللقاء، اجتاحت التّكهنات مواقع التواصل الاجتماعيّ. تحدّث بعضهم عن علاقة عاطفيّة ناشئة، بينما رأى آخرون أنّه اجتماع استراتيجي أو ربما نقاش حول تعاون مستقبلي محتمل.

كاتي بيري كانت قد أكّدت مؤخّرًا انفصالها عن أورلاندو بلوم، في حين خضع ترودو أيضًا لانفصال علنيّ ومثير للجدل.

ومع دخول كل منهما مرحلة جديدة في حياته، ليس من المستغرب أن يحظى هذا العشاء باهتمام واسع.

سارع المعجبون إلى التساؤل عمّا إذا كان الثنائي، ذو التاريخ الاجتماعيّ النشيط في الخدمة العامة، يحضّر لمشروع مشترك، أم أنّ ذلك مجرّد صداقة لتبادل الدّعم في هذا التوقيت الحسّاس.

أحد موظّفي المطعم كشف أنّ الثنائي تناول أطباقًا محلّيّة مميّزة، وقام بتحيّة طاقم المطبخ، ثمّ غادر في سيارة دفع رباعي سوداء كانت بانتظاره. ورغم عدم ظهور أيّة صور من داخل المطعم، فإنّ بعض اللّقطات الضبابيّة من خارجه زادت من غموض القصّة.

الفرضيّات كثيرة: هل تسعى بيري للحصول على مشورة حول مبادرة خيريّة؟ هل يفكّر ترودو في العودة إلى السّاحة العالميّة مستعينًا بحليفة مشهورة؟ أم أنّ الأمر لا يعدو كونه صداقة بين شخصَين يفهمان تمامًا معنى العيش تحت الأضواء؟

حتى الآن، لم يُعلّق أي من كاتي بيري أو جاستن ترودو على طبيعة هذا العشاء. ورفض ممثّلوهما الإدلاء بأيّة تفاصيل، هذا ما زاد الغموض حول ما حدث.

الشيء الوحيد المؤكّد هو أنّ هذا اللقاء أشعل موجة جديدة من الفضول في كندا وخارجها.

سواء كان بداية لشراكة قويّة، أم صداقة مميّزة، أم مجرّد ليلة لا تُنسى في مونتريال، فإنّ العالم لا يزال ينتظر، ويتساءل: ما الذي جرى حقًّا خلف تلك الأبواب المغلقة؟