شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لفيلم الكراش بطولة أحمد داود والتصوير قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمود كريم الاستعدادت والتحضيرات لفيلم الكراش بطولة النجم أحمد داود، من تأليف لؤى السيد، حيث يعقد جلسات عمل مع النجوم للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق تصوير الفيلم، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من كافة التفاصيل .

وتأتى قائمة نجوم الفيلم بجانب أحمد داود ، كلا منباسم سمرهشيرين رضاميرنا جميلحسن ابو الروس، بالاضافة إلى عدد من الفنانين الشباب سيتم الاعلان عنهم تباعا.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد داود مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

وكانت آخر أعمال أحمد داود السينمائية فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبى، وعدد كبير من الفنانين، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسرى فى أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.