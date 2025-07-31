شكرا لقرائتكم خبر عن "اتخمينا" و"بتستخبى".. ثنائي غنائى موسيقي جديد يجمع حمزة نمرة وعمرو الخضري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم حمزة نمرة لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتعاون مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري، في إطار عمل فني يجمع بين التجديد والهوية الموسيقية المميزة لكل منهما.

الأغنيتان تحملان عنوان "اتخمينا" و*"بتستخبى"*، ومن المقرر إطلاقهما عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية.

يُعد هذا التعاون إضافة جديدة لمسيرة حمزة نمرة الذي عرف بتقديمه لونًا فنيًا متفردًا يمزج بين الطرب المعاصر والرسائل الاجتماعية الهادفة، بينما يواصل عمرو الخضري ترسيخ حضوره كموزع موسيقي لافت في الساحة الغنائية.

وكان طرح الفنان حمزة نمرة ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد "قرار شخصي" على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، حيث يضم الألبوم 11 أغنية، بينما قرر حمزة طرحها على أربعة مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية أغاني في الدفعة الأخيرة التي تظهر منتصف أغسطس.

وعبر حمزة نمرة عن حماسه الكبير لتجربة الألبوم قائلا: "ألبوم قرار شخصي هو بالفعل من أكثر الألبومات الشخصية التي قدمتها وأغانيه تعبر عن نفسي وأفكاري في مرحلة هامة في حياتي، وكل أغنية من الألبوم تحمل حالة وقصة وتيمة موسيقية مختلفة عن الأخرى، ومتحمس لرد فعل الجمهور".

ويأتي ألبوم "قرار شخصي" بعد قرابة سنة من آخر ألبومات حمزة "رايق" الذي حقق نجاحا جماهيريا واسع المدى وتصدرت أغانيه تريندات السوشيال ميديا منذ صدورها، من بينها "رياح الحياة" و"لعله خير" و"ياسفينة"، وسار فيها حمزة على نفس نهج إطلاق أغانيه على عدة مراحل أسبوعية.