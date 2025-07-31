شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كرارة: الشاطر نقلة كبيرة في مشوار أمير وتركيبته مختلفة وبتمنى نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد كرارة عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه شقيقه أمير كرارة بفيلمه "الشاطر"، الذي يعرض حاليا في السينمات المختلفة.

وقال لـ ”الخليج 365”: بتمنى إن الفيلم يعجب الجمهور، وهيبقى نقلة كبيرة لأمير كرارة"، فالتركيبة كلها حلوة جدا والاكشن والكوميدي والدراما دا خلطة حلوة جدا".

وعن عمله مع أمير كرارة: "عمري ما كنت شايفة اننا شبه بعض، نشتغل مع بعض أو فيه ورق يستدعي دا هنعمل دا"، مشيرا: "نفسي أقدم حاجة جديدة بشكل جديد ومختلف".

قصة فيلم الشاطر

تبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.