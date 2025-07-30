شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير: "أنا الذي" هدية لأهلى وناسي وكل شهر أطرح أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الكينج محمد منير عن سعادته بردود فعل الجمهور على أغنية "أنا الذي"، مؤكدا أن الأغنية هدية لأهلى وناسي وأنه سيطرح أغنية كل شهر، حيث اتفق مع شركة روتانا على طرح أغنية كل شهر.

وتفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع أغنية الكينج "أنا الذي" وجاءت بعض تعليقاتهم، كالتالي: "تحفة يا كينج، مفيش حد يعرف يغني الكلمات دي غير الكينج، كينج بلادنا، إيه الحلاوة دي، أيوة كده يا كينج كنت فين، الكلام عجز عن وصف حلاوة وجمال كلمات الأغنية وصوت منير اللي ملوش وصف، روعاتك يا كينج مصر، الأغنية جامدة".

وطرحت مجموعة روتانا للموسيقى أغنية "أنا الذي" التي تعد إحدى أغنيات الألبوم الذي تتولى إنتاجه. "أنا الذي" من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي.

وتأتي أغنية "أنا الذي" بعد طرح محمد منير، أغنيتين هما "ملامحنا" ودويتو "الذوق العالي" الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا وحصدتا إشادات واسعة من الجمهور في كل مكان بالعالم لتتصدر الأغنيتين التريند على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويواصل الكينج منير طرح أغاني ألبومه الجديد الذي يمتع به الجمهور وعشاق الموسيقى، طوال موسم الصيف.