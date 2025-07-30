شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة انتصار تشارك في 4 أعمال تليفزيونية وسينمائية دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني والتألق تعيشه الفنانة القديرة انتصار، حيث تشارك في 4 أعمال فنية ما بين السينما والدراما دفعة واحدة، خاصة أن انتصار واحدة من أبرز النجمات في مصر حاليا وتتمتع بقدرة تمثيلية جبارة وقدمت العديد من الأعمال الفنية آخرهم 80 باكو وإش إش وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا.

وتبرز الفنانة انتصار كواحدة من أبرز الوجوه النسائية في الدراما المصرية، حيث استطاعت أن تشق طريقها بثبات، وأن تفرض شخصيتها الفنية بأسلوبها الخاص الذي يجمع بين الصدق في الأداء وروح الدعابة التي لا تخلو من التراجيدية الجيدة التى توصل للقلوب مباشرة.

انتصار ليست فقط فنانة كوميدية كما يعتقد البعض، بل هي ممثلة قادرة على التنقل بين الأدوار الجادة والساخرة بخفة ومهارة. وعلى مدار مشوارها الفني، أثبتت قدرتها على خطف الأنظار حتى في أصغر الأدوار، لتصبح واحدة من أبرز الأسماء التي تُضاف إلى أي عمل كضمان للجودة.

وخلال السطور التالية نستعرض تلك الاعمال وهى كالتالى : السادة الافاضل

تشارك انتصار في بطولة فيلم السادة الافاضل مع النجوم محمد ممدوح وطه دسوقى وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج كريم الشناوى، ومقرر طرحه في السينمات الفترة المقبلة .

ولد وبنت وشايب

كما تشارك انتصار في بطولة مسلسل ولد وبنت وشايب، بطولة عدد من الفنانين وعلى رأسهم أشرف عبد الباقى، ويشارك فى البطولة وليلى أحمد زاهر، ونبيل عيسى ومروان المسلماني وعلاء عرفة وفادى السيد وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي.

إن غاب القط

كما تشارك انتصار في بطولة فيلم إن غاب القط بطولة النجمان آسر ياسين وأسماء جلال، والمقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، والفيلم بطولة اللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية، وإنتاج شركة k o برودكشن .

ريد فلاج

وآخر الأعمال التي تم الإعلان عنها بمشاركة انتصار فيلم بعنوان ريد فلاج بطولة النجوم أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير، من اخراج محمود كريم، وتأليف أحمد محي، وقصة كيرو أمين، ومن المقرر أن يعرض فى موسم رأس السنة كموعد مبدئى.