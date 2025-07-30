شكرا لقرائتكم خبر عن "يا ابن اللذينة".. علياء صبحي تعود بلون غنائى مختلف وجريء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة علياء صبحي منذ قليل أغنيتها المنتظرة "يا ابن اللذينة" على جميع المنصات الموسيقية الرقمية. وشاركت علياء جمهورها بطرح الفيديو كليب على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بها.

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تيم علي، توزيع يوسف حسن، وتُعد جزءًا من مشروع موسيقى جديد تسعى علياء من خلاله إلى تقديم شكل مختلف من الغناء المعاصر، يعتمد على التنوع والتجديد.

"يا ابن اللذينة" تحمل طابعًا شرقيًا راقصًا بكلمات جريئة وإحساس أنثوي، وتأتي كخطوة متقدمة في مسيرة علياء، التي أكدت أكثر من مرة حرصها على الخروج من القوالب التقليدية في الأغنية العربية.

وقد حققت الفنانة نجاحات سابقة بأغنيتي "بطلنا" و"روق علينا"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب بإخراج بسمة بوسيل، بالإضافة إلى تألقها الدرامي في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان الماضي، وتعاونها الناجح مع النجم تامر حسني في ديو غنائي حقق ملايين المشاهدات.

كلمات الأغنية:

اه يا ابن اللذينة، ياللي قال ناسينا

اقطع إيدي لو مش هتموت علينا

وحياة المحبة.. هاتلي حبة لينا