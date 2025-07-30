شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وشريف منير وفتوح أحمد يشاركون فى عزاء شقيق خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء للمخرج خالد جلال في شقيقه كل من النجوم بيومي فؤاد وشريف منير ومحمد صلاح آدم، وميدو عادل وأحمد الكحلاوى وأحمد سلامة وصلاح عبد الله، والمخرج عادل عبده والكاتب نادر صلاح الدين، والسيناريست أيمن سلامة، والمخرج محسن رزق.

وحرص عدد من الفنانين على مشاركة المخرج خالد جلال في تشييع شقيقه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد منهم أحمد السقا وأشرف زكي ونضال الشافعي وعمرو محمود ياسين، وشريف حلمي وحمزة العيلي والفنانون منير مكرم ومحسن منصور وإيهاب فهمي وفتوح أحمد، والمطرب محمد سراج.

يعد خالد جلال أحد أبرز المخرجين المسرحيين في مصر، حيث لُقب بـ"الجواهرجي" لقدرته الفذة على اكتشاف المواهب وصقلها، إذ قدم للوسط الفني عشرات النجوم من خلال إدارته لـمركز الإبداع الفني بالقاهرة.

سافر إلى روما في شبابه بعد حصوله على منحة في الإخراج المسرحي عُين مديرًا لـمسرح الشباب بعمر 28 عامًا في عهد وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في الإخراج، وجائزة التفوق في الفنون (2010)، بالإضافة إلى العديد من التكريمات المحلية والدولية.



جانب من العزاء