لما الصيف وصل.. ديو غاني جديد يجمع روبي وليجي سي

روبي وليجي سي في ديو "لما الصيف وصل"

حفل غنائي يجمع روبي ومطرب الراب ليجي سي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:16 مساءً - أعلنت الفنانةعن مفاجأة جديدة لجمهورها فيالذي تعيش فيه نشاطاً واسعاً على مستوى إحياء الحفلات الغنائية، وتقديم الأغاني، حيث تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "لما الصيف وصل" تقدمها ديو بمشاركة مطرب الراب ليجي سي على طريقة الفيديو كليب، وتحمل الأغنية الطابع الصيفي الرشيق كعادة روبي خلال مواسم الصيف الماضية.أغنية "" انتهت روبي من تسجيلها برفقة ليجي سي، وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومقرر تقديمها كإعلان تجاري لأحد البنوك وتطلقها على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام المقبلة، لتكون هذه الأغنية الديو الثاني الذي تقدمه روبي في موسم الصيف بعد أغنية "تاني" مع أحمد سعد.قد تحب قراءة.. الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025وتعيش النجمةحالة من النجاح الكبير؛ حيث طرحت ديو "" مع النجم أحمد سعد على طريقة الفيديو كليب، والتي جاءت من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد. وحققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ليحقق سعد وروبي نجاحًا جديدًا بعد النجاح أغنية "يا ليالي".أحيت روبي يوم 18 من شهر يوليو الجاري حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي بمشاركة نجم الراب المصري الصاعد ""، ضمن حفلات موسم، وفاجأت روبي الجمهور بغنائها أعمالاً غنائية جديدة من أحدث ألبوماتها المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان هذا الحفل الظهور الأول بعد رحيل طليقها المخرج سامح عبد العزيز.يمكنك قراءة أيضاً: روبي الأكثر نشاطاً على مستوى الحفلات الغنائية بالأشهر الأخيرةيُذكر أنعاشت حالة من الصدمة والحزن خلال الأيام الماضية بعد وفاة طليقها ووالد ابنتها، المخرج سامح عبد العزيز، ولا سيما أن ارتباطهما كان بعد قصة حب كبيرة تحدثت عنهابأن حبهما كان مراهقاً جداً، ودائماً بينهما محبة حتى لو هناك خلافات فهي نابعة من المحبة، وعلى الرغم من كل ذلك فإنهما انفصلا ولم يستمراً كثيراً في زيجتهما التي أسفرت عن طفلة وحيدة وهي طيبة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».