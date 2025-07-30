شهيرة تطلب قانوناً لحماية الفنانين من الشائعات... فما علاقة رانيا محمود ياسين؟

شهيرة: "أنا ولادي متربية وجذورنا ولاد ناس قبل الفن"‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:16 مساءً - خرجت الفنانةعن صمتها عبر حسابها بـ"فيسبوك"، لتهزّ منصات السوشيال ميديا بكلمات مدوية مطالبة بقانون يحمي الفنانين من ‏الشائعات، وذلك بعد تداول أخبار كشفتها حول علاقتها بابنتها.‏استهلّت الفنانة شهيرة منشورها على "فيسبوك" باستنكارٍ للواقعة المتداولة حول انفعال ابنتها رانيا محمود ياسين عليها، معلّقة: "هو إيه ‏اللي حصل؟!!! هو ليه الناس بقت وحشة أوي كده ما حدش بيسيب حد في حاله وخاصة الفنانين، انفعال رانيا على شهيرة إيه؟ هو ‏أي هبد وخلاص علينا أنا ولادي متربية وجذورنا ولاد ناس قبل الفن إحنا ناس محترمة وشبعانة".‏وتابعت: "ممكن أي حد ينفعل لو شعر بالإهانة من أي شخص دا عادي لكن ينفعل على أمه أو أبوه؟؟!!!! وكلام كده مالوش لازمة اتقال هو كله زي بعضه الناس اللي في حالها زي الناس اللي بتفتعل المشاكل عشان المتابعين والترند وتحاول تشوه المحترمين عشان ‏ياخدوا من وراهم قرشين حرام وحسبنا الله فيكم".‏وختمت الفنانةمنشورها مطالبة بتدخل قانوني يحمي الفنانين من الشائعات والأخبار المغلوطة، قائلة: "عايزين قانون يحمينا من ‏الآفات دي.. وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟".‏

رانيا محمود ياسين توضح أن الواقعة التي حدثت بمهرجان القومي للمسرح

وفي منشور سابق تداولت رانيا محمود ياسين الواقعة؛ حيث أبدت انزعاجها من صفحات السوشيال ميديا التي تتحول إلى طاقة من الكره ‏والتصيد لأي موقف للفنان، قائلة: "الناس على السوشيال ميديا بقوا طاقة غضب وكره وتصيد للفنان أي موقف عادي الصفحات ‏الصفرا اللي بتعملوا ريتش على تشويه صورتنا قدام الناس".‏وتابعت: "مثلاً بدور على أمي ومش لقياها في المهرجان إمبارح، وما صدقت لقيتها بيقولك انفعال رانيا على أمها أنتم بترصدوا أنفسنا ‏بكاميراتكم، خوفي عليها من الزحام حولوا انفعال إمبارح".‏وأضافت أن الفنان محمد رياض كان يمر بوعكة صحية، ولكنه أصر على القيام بمسؤولياته كرئيس للمهرجان القومي للمسرح، قائلة: ‏‏"جوزي كانت حرارته عالية ومازالت لولا فضل الله، ثم الدكتور أحمد شيرين ربنا قدره ينزل علشان مسؤوليته كرئيس مهرجان القومي ‏للمسرح يقول إيه رانيا بتخزي العين، إيه التفكير ده أولا ده ما يرضيش ربنا لا تتمارضوا حتى تمرضوا".‏كما كشفت عن تعرضها للالتواء بالقدم أثناء فعاليات المهرجان، قائلة: "ثانياً دي مش طريقتي ده جو بلدي أوي وقعت على الريد كاربت، ‏وحصل لي التواء في قدمي ومش أقول إيه حالتي، ربنا أعلم بي يقولك أصلها عايزة تعمل أي حاجه تاخد لقطة علشان ما سمحتش إن حد ‏يصورني لما وقعت أصدقائي اتلموا حواليا علشان التريندات الرخيصة أنا معملهاش لولا أنهم برضه شخص صورني، وأنا بقول لابني إني ‏وقعت وعايزة أمشي لأني قدمي بتوجعني مكنش في حد هيعرف".‏واختتمت منشورها، مستنكرة كثرة التصوير غير المبرر للفنانين، مطالبة بتحري الدقة في تناول الحديث عنهم قائلة: "احنا كلامنا وأنفسنا ‏بتتصور طول الوقت بشكل مزعج جداً ومن الناس مش عارفين مين دول أصلاً، وفي الآخر سؤال هل يكب الناس على وجوههم في النار ‏إلا حصائد ألسنتهم؟؟؟؟".