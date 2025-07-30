بأدوار جديدة ومختلفة.. نجمات سعوديات في صدارة السباق الدرامي الخليجي

لبني عبد العزيز وسط أجواء درامية معقدة

لبني عبد العزيز في صدارة المشهد الدرامي

إلهام الفضالة تبحث عن الحقيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:16 مساءً - تستعدلاستقبال مجموعة من الأعمال المرتقبة التي تقود بطولتها نجمات الصف الأول في الخليج، وعلى رأسهن إلهام الفضالة، لبنى عبد العزيز، هيا عبد السلام وعائشة كاي. وتخوض كل منهن تجربة درامية جديدة تحمل طابعًا مختلفًا، وتبشر بأعمال غنية بالمفاجآت والتنوع، وذلك وسط ترقب كبير من الجمهور والنقاد على حد سواء.ومن بين النجمات اللاتي يخضن تجرية درامية مختلفة وجديدة، هي الفنانة السعودية لبني عبد العزيز، وذلك من خلال مسلسل يحمل اسم "" والتي سوف تأخذ محبيها وجمهورها ومتابعي أعمالها الفنية، إلى رحلة مليئة بالصراعات طرفيها القانون الذي يجب أن يطبق، والمشاعر الإنسانية التي تتواجد بالفطرة بداخل كل إنسان وتقف عائق أمام الكثير من الأمور التي تفرضها ظروف الحياة.وقد تصدرت النجمة لبنى عبد العزيز، الملصق الدعائي للعمل ، والذي تم نشره عبر منصة "شاهد" على "إنستغرام"، حيث ظهرت منفردة ممسكة بكلاكيت التصوير، في لقطة رمزية تعكس تصدرها للمشهد الدرامي بكل قوة وحضور.وجاء التعليق المرفق بملصق المسلسل محملًا في مضمونه برسالة حماسية جاء فيها: "بدأنا رحلة التصوير.. حتشوفوا قصة ما راح تنسوها"، ما يعكس الطابع الإنساني المشوّق الذي يحمله العمل، الذي يفتح نافذة جديدة على القضايا القانونية من زاوية عاطفية عميقة".مسلسل ""، يعد أول عمل سعودي من نوعه يستعرض الصراع المعقد بين الواجب القانوني والمشاعر الإنسانية، وهو من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورة العمري، ويشارك في بطولته إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي.نجمة أخرى من نجمات الخليج، سيكون لها عمل درامي مشوق وهي الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، والتي بدأت الترويج لمسلسلها الجديد "" تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.وهو العمل الذي من خلاله تأخذ "الفضالة" جمهورها في الوطن العربي نحو قصة مليئة بالغموض والألغاز والإثارة، إذ تجسد شخصية طبيبة تعمل في أحد المستشفيات والتي تكتشف أن ابنتها كانت حاملاً بعد وفاتها في حادث قتل، مما يدفعها لبدء رحلة البحث عن أسرار الحمل والقضية.ومن المتوقع أن يحظى العمل بمشاهدة عالية عند عرضه، لما يتناوله من أحداث مشوقة، هذا إلى جانب الأسماء المشاركين به بجانب إلهام الفضالة، إذ يجمع المسلسل كوكبة من أبرز نجوم الخليج وعلى رأسهم الفنان السعودي سعد قريش الذي يتقاسم دور البطولة مع " الفضالة".

واللافت في هذا المسلسل، هو مشاركة عدد كبير من الوجوه الشبابية بالعمل أمثال ناصر عباس، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، غرور صقر، هذا الأمر يزيد من الحماس لدى جمهور الدراما لرغبتهم في رؤية التوليفة التي وضعها القائمين على العمل بين هؤلاء الشباب ونجومه الكبار.

هيا عبد السلام تغامر خارج منطقة الراحة

بمسيرة فنية حافلة بالأدوار المؤثرة والحضور الطاغي، تواصل النجمة الكويتيةتأكيد مكانتها كإحدى أبرز نجمات الدراما الخليجية والعربية. وفي أحدث خطواتها الجريئة، تغامر هيا بخوض منطقة درامية جديدة، بعيدة عن التكرار، وتقدم تجربة نفسية مركبة من خلال مسلسل "هوس"، الذي يضعها في مواجهة مباشرة مع عوالم الوهم والشك والهلوسة.يأخذنا مسلسل "هوس" إلى أعماق الرعب النفسي، حيث يسيطر العقل الباطن على مجريات الحياة، وتتحول الأوهام إلى واقع ملموس. وتدور القصة حول جَد مسنّ يُعاني من اضطراب نفسي يعرف بـ"الوهم"، يجعله حبيس الشكوك والهواجس، مقتنعاً بأن مَن حوله يلاحقونه ويتآمرون عليه في كل لحظة.

وبطريقة خاصة ومميزة، احتفلت الفنانة هيا عبد السلام بانتهاء تصوير المسلسل، ووثقت تلك اللحظة من خلال مقطع فيديو قصير عبْر صفحتها على "إنستغرام"، ظهرت فيه برفقة الفنان يعقوب الفرحان، الذي يشاركها بطولة العمل، وهما ممسكان كلاكيت المسلسل الإلكتروني، تظهر عليه عبارة باللغة الإنجليزية Farksh. وجاء التعليق الذي أرفقته "هيا" كالتالي: "هذه اللحظة الرائعة انتهت مع الفريق الرائع فركش

عائشة كاي تغوص في عوالم الفانتازيا

وبجانب هيا عبد السلام ويعقوب الفرحان، يضم المسلسل كوكبة من أبرز نجوم الخليج، وهم، ليلى عبد الله، إبراهيم الحربي، حسين المنصور، هدى الخطيب، حسين الحداد، رهف العنزي، وعبد الله البلوشي، إلى جانب نخبة من الوجوه اللامعة.بأداء متقن وكاريزما آسرة، تثبت الفنانة السعودية عائشة كاي أنها واحدة من أبرز الأصوات النسائية الصاعدة بقوة في الدراما الخليجية، وهذه المرة تفاجئ جمهورها بعمل غير تقليدي، يجمع بين التشويق والغموض والماورائيات، من خلال مسلسل "عايشين معانا"،عمل مختلف تنغمس فيه كاي بدور معقد يضعها في قلب عالم مزدوج بين الواقع واللامرئي، حيث لا شيء يبدو كما هو.

واتضح هذا الأمر جلياً، عقب طرح البرومو التشويقي الأول للمسلسل، والذي ظهر في بدايته بطل العمل خالد صقر وهو يتحدث مع أفراد أسرته موجهاً لهم سؤلاً، عن السبب الذي جعلهم يتواجدون في هذا المنزل، وفي مشهد آخر تظهر الفنانة عائشة كاي التي تتقاسم معه دور البطولة، وهي تتحدث مع مجموعة من السيدات عن زوجها والطريقة التي تعرفت بها عليه، وأثناء ذلك تطلب منهن عدم التحدث، بطريقة يغلب عليها الحدة والعنف، وبالفعل يتوقفون وتتوقف حركات أجسدهن ليصبحن مثل التماثيل، عقب ذلك تنادي بعفوية على زوجها قائلة: "تامر المهمة هذه لا أريد القيام بها"، يأتي ذلك في ظل تساؤلات عدة عن هوية تلك المهمة والسبب الذي جعلهم يتواجدون في هذا المنزل.

وجاءت التعليق المرفق بالبرومو، متماشياً مع مشاهده حيث جاء كالتالي: "شكلها مهمة صعبة.. ياترى ايش هي المهمة؟".

