فيديو كليب خطفوني لـ عمرو دياب يحقق رقم قياسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:16 مساءً - اعتلى الفنانةترند موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" بأغنيته الجديدة "خطفوني" والتي طرحها منذ ساعات بطريقة الفيديو الكليب.فلم تمر سوى 5 ساعات من طرحها لتحقق الأغنية رقماً قياسياً جعلها في صدارة الترند، إذ حققت نسب مشاهدات مرتفعة وصلت إلى أكثر من ربع مليون مشاهدة، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم خلال الساعات القادمة بصور كبيرة.تحت قيادة المخرج طارق العريان، صور "الهضبة" عمرو دياب كليب أغنيته "خطفوني" بالساحل الشمالي، وكعادة "دياب"، حرص على أن تكون أجواؤها متماشية مع أجواء فصل الصيف، من بحر وسماء صافية وهواء نقي، وهذا ما تحقق بالفعل فجاءت جميع مشاهد الكليب على البحر ووسط الرمال الصفراء الناعمة، جميعها تصدرها السوبر ستار عمرو دياب وابنته جانا والتي ظهرت في بعض من هذه المشاهد.المميز في الكليب الغنائي هي الطريقة التي ظهرت بها ابنته "جانا" فمع الدقائق الأولى بدأت تردد كلمات الأغنية "خطفوني عينك خطفوني"، لتتوقف قليلاً لتخرج هاتفها المحمول لتتحد مع والدها عمرو دياب "بابا أنت فين يالا"، وهنا تأتي لحظة ظهور "دياب" ليبدأ في الغناء ليرد علي ابنته قائلاً: "أنت حبيبي حبيبي.. كل ما فيك يا حبيبي يا حبيبي، أغلي الناس عندي في ترتيبي والباق يجي بعدين".وكأنه يريد من هذا المقطع الغنائي، أن يثبت للجميع مدى الغلاوة والمكانة العالية التي تحتلها ابنته "جانا" بداخل قلبه.وتأتي تلك الأغنية التي كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عمرو مصطفى ضمن أغاني ألبوم "الهضبة" الجديد "ابتدينا" الذي طرحه في موسم صيف هذا العام، والذي يضم 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها"، "دايماً فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا "، "يا بخته"، "هلونهم "، "حبيبتي ملاك"، "بابا"، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة"، "إشارات.على صعيد آخر يستعد النجملإحياء حفل كبير ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك يوم الجمعة 1 أغسطس القادم، ومن المتوقع أن يقدم "الهضبة" باقة متنوعة من أحدث أغانيه الجديدة وأيضاً القديمة، ولكن السؤال المطروح هنا هل سيكرر "دياب" مشاركة ابنته جانا معه كما فعل في حفله السابق إذ جعلها تغني معه أغنية " خطفوني" على مسرح لحفل سابق وسط تصفيق كبير من قبل الحضور.يمكنكم قراءة.. عمرو دياب برفقة أبنائه جانا وعبدالله في حفله الأخيرلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».