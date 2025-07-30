شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يلعب بوكسينج ومحمد ثروت بصحبة أسرته فى عرض فيلم روكي الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسن الرداد على حضور ومباركة عرض فيلم دنيا سميرغانم شقيقة زوجته إيمي والتي تظهر كضيف شرف في فيلم روكي الغلابة، ومازح الرداد الحضور بلعبه بوكسينج على السجادة الحمراء، فيما حضر محمد ثروت بصحبة أسرته، والفنان أحمد التهامي. فيما حضرت فدوى عابد وعمر الشناوي ونور محمد وفاتن السعيد، وحضر كريم عفيفي ونونيا مصطفى.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم روكى الغلابة البرومو الرسمى للعمل الأسبوع الماضى والذى كشف عن مشاركة إيمى سميرغانم كضيفة شريف من أجل دعم شقيقتها دنيا سمير غانم، كما ظهر أيضاً أحمد الفيشاوى كضيف شرف بدور شخص مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، هذا بالإضافة إلى أوس أوس الذى يشارك كضيف شرف أيضا.

فيلم روكي الغلابة تدور أحداثه حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذى تحاك حوله المخاطر ويلعب دوره محمد ممدوح، فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

فيلم روكي الغلابة بطولة دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، أحمد طلعت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، الطفلة كايلا رامى رضوان وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم بالدراما كان مسلسل عايشة الدور بطولة نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندى.