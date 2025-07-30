شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة وأحمد بدير ومحمد محمود يحضرون عزاء شقيق خالد جلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حضر إلى مسجد الحامدية الشاذلية كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفنان أحمد بدير، وأشرف زكي وأحمد فتحي ومحسن منصور، ورامي أمام، والفنانون نضال الشافعي، ومحمد محمود، ومحمد الصاوى، وعمرو عبد العزيز، والمخرج تامر كرم، لتقديم واجب العزاء للمخرج خالد جلال في شقيقه الذى وافته المنية أمس الثلاثاء.



وصول وزير الثقافة لتقديم العزاء للمخرج خالد جلال

كما حضر منذ قليل عدد من النجوم منهم النجم محمد هنيدى وتامر عبد المنعم وإدوارد ومحمد رياض، وعمر السعيد ومحمد عز ومحمد نشأت والمخرج هشام عطوة.

وكان المخرج خالد جلال شيع جنازة شقيقه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في حضور عدد من النجوم، منهم أحمد السقا وأشرف زكي ونضال الشافعي وعمرو محمود ياسين وشريف حلمي وحمزة العيلي والفنان منير مكرم والفنان محسن منصور والفنان إيهاب فهمي والفنان فتوح أحمد، والمطرب محمد سراج.



وزير الثقافة

رئيس دار الأوبرا ينعي الفقيد

حرص الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، على تقديم تعازيه القلبية، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الفقيد، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض. وقال في بيان نعيه: "نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

من هو خالد جلال؟

يعد خالد جلال أحد أبرز المخرجين المسرحيين في مصر، حيث لُقب بـ"الجواهرجي" لقدرته الفذة على اكتشاف المواهب وصقلها، إذ قدم للوسط الفني عشرات النجوم من خلال إدارته لـمركز الإبداع الفني بالقاهرة.

رحلة فنية حافلة

سافر إلى روما في شبابه بعد حصوله على منحة في الإخراج المسرحي عُين مديرًا لـمسرح الشباب بعمر 28 عامًا في عهد وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في الإخراج، وجائزة التفوق في الفنون (2010)، بالإضافة إلى العديد من التكريمات المحلية والدولية.