محمد هنيدى وعمر السعيد وتامر عبد المنعم وإدوارد يشاركون فى عزاء شقيق خالد جلال

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم على مشاركة المخرج خالد جلال في أحزانه والحضور واجب عزاء شقيقه الراحل د. حسن جلال، منهم النجوم محمد هنيدى وتامر عبد المنعم وإدوارد ومحمد رياض وعمر السعيد، ومحمد عز ومحمد نشأت والمخرج هشام عطوة.

وكان المخرج خالد جلال شيع جنازة شقيقه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في حضور عدد من النجوم، منهم أحمد السقا وأشرف زكي ونضال الشافعي وعمرو محمود ياسين وشريف حلمي وحمزة العيلي والفنان منير مكرم والفنان محسن منصور والفنان إيهاب فهمي والفنان فتوح أحمد، والمطرب محمد سراج.

حرص الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، على تقديم تعازيه القلبية، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الفقيد، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض. وقال في بيان نعيه: "نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يعد خالد جلال أحد أبرز المخرجين المسرحيين في مصر، حيث لُقب بـ"الجواهرجي" لقدرته الفذة على اكتشاف المواهب وصقلها، إذ قدم للوسط الفني عشرات النجوم من خلال إدارته لـمركز الإبداع الفني بالقاهرة.

سافر إلى روما في شبابه بعد حصوله على منحة في الإخراج المسرحي عُين مديرًا لـمسرح الشباب بعمر 28 عامًا في عهد وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في الإخراج، وجائزة التفوق في الفنون (2010)، بالإضافة إلى العديد من التكريمات المحلية والدولية.