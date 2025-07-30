شكرا لقرائتكم خبر عن فدوى عابد ونور محمود وعمر الشناوى فى عرض فيلم روكي الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من فدوى عابد وعمر الشناوي ونور محمد وفاتن السعيد على حضور العرض الخاص لفيلم "روكى الغلابة" بمدينة السادس من أكتوبر، كما شهد العرض حضور الدكتورة هبة قطب.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم روكى الغلابة البرومو الرسمى للعمل الأسبوع الماضى، والذى كشف عن مشاركة إيمى سمير غانم كضيفة شرف من أجل دعم شقيقتها دنيا سمير غانم، كما ظهر أيضاً أحمد الفيشاوى كضيف شرف بدور شخص مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، هذا بالإضافة إلى أوس أوس الذى يشارك كضيف شرف أيضا.

فيلم روكي الغلابة تدور أحداثه حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذى تحاك حوله المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح، فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

فيلم روكي الغلابة بطولة دنيا سمير غانم، وكل من محمد ممدوح، محمد ثروت، أحمد طلعت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، الطفلة كايلا رامى رضوان وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم بالدراما كان مسلسل عايشة الدور بطولة نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندى.



جانب من العرض الخاص