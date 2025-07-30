ساموزين يطرح "باب وخبط" ويعود إلى الإخراج بعد غياب 15 عاما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بعد شهور طويلة من العمل المكثف، على أغنيات مينى ألبومه الجديد، يعود المطرب ساموزين في موسم هذا الصيف إلى جمهوره ومحبيه ليطلق أولى أغنياته "باب وخبط"، وهى عنوان الميني ألبوم، وهى أيضا إحدى مفاجآته الفنية التي يقدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما.

أغنية "باب وخبط" من كلمات محمد بنداري، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبري، والمين يألبوم من إنتاج ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.

وقال ساموزين في بيان صحفي: "عودتي لجمهوري هذه المرة، ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتي الفنية، وذلك بطرح ميني ألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة في الأجواء الصيفية الحالية، وميني ألبوم آخر سيضم 5 أغنيات أخرى في وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية".

وأضاف: "تحمست واجتهدت كثيرا في اختيار أغنيات الميني ألبوم (باب وخبط) وفي تحضيرها وتنفيذها مع فريق العمل، رغبة مني في إرضاء كافة الأذواق، وأيضا من المفاجآت عودتي من جديد للإخراج مرة أخرى بعد غياب 15 عاما، وذلك منذ إخراجي لأغنية "هتعرف قيمتي" كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع موسيقي إسلام زكي، فبعد الانتهاء من تسجيل أغنية "باب وخبط"، شعرت برغبتي في العودة إلى الإخراج، لتقديم وجهة نظرى ورؤيتى وإحساسي بهذا العمل، وبالفعل تم التصوير في دبي بأحد الاستديوهات هناك، وتم التصوير على مدار يومين، وشارك معي مجموعة من أهم الموديلز في العالم من إيطاليا وألمانيا وإيران، بإلإضافة إلى مشاركة مدير التصوير العالمى..... الذى شارك من قبل فى أعمال عديدة لشبكة نتفليكس الأمريكية".