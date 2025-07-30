مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية تجمع بين الأناقة والجرأة

مي عمر بإطلالة صيفية جريئة

مي عمر تنتظر فيلم "الغربان"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:06 مساءً - خطفت الفنانةأنظار جمهورها ومتابعيها على مواقعبعد نشرها مجموعةً من الصور الجديدة أثناء قضائها عطلتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية، حيث ظهرت بإطلالة جذابة جمعت بين الأناقة والجرأة في نفس الوقت ولاقت تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور.ونشرت مي عمر صوراً من إطلالتها الصيفية على حسابها بموقع "إنستغرام"، حيث ارتدت طاقماً شبكياً باللون الأخضر الداكن، مكوّناً من توب مكشوف بأكمام طويلة مع الاستعانة بنظارة شمسية كبيرة، إضافة إلى ارتدائها قبعةً شمسيةً أنيقةً؛ حمايةً من أشعة الشمس في مظهر نال إعجاب الآلاف من متابعيها ومحبيها الذين انهالوا بالتعليقات التي تتغزل في جمالها بعد نشر الصور مباشرةً.يمكنكِ قراءة.. إجازة النجمات في أسبوع.. مي عمر تتألق في اليونان وإيمان العاصي برفقة ابنتهافي سياق آخر، تعاقدت الفنانةعلى مسلسل جديد لتقديمه في رمضان المقبل، وستتعاون فيه مع مخرج لأول مرة، حيث كتبت في منشور عبر حسابها بـ"إنستغرام": "انتظروا قريباً الإعلان عن مشروعي القادم، وبوعد الجمهور إن شاء الله هيكون عمل يليق بهم، مثل (إش إش، ونعمة الأفوكاتو ولؤلؤ)، مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة".وفي نفس السياق تنتظرعرض فيلم "" خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بعد فترة طويلة من التصوير، وتشارك "مي" في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في العلمين.

يُذكر أن مي عمر خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل فى صراعات ما بين الانتقام وحبها إلى رجب الجريتلي.

مسلسل "اش اش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمدالشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف مثل: محمد ممدوح، خالدالصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

