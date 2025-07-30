ميرنا جميل تكشف عن عشقها للمانجو بطريقة طريفة مع إسعاد يونس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:06 مساءً - تحل الفنانة ميرنا جميل ضيفة على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة DMC يوم الأحد المقبل، في أجواء مليئة بالضحك والحنين، للحديث عن عشقها الخاص لفاكهة المانجو، التي كانت محور الحلقة بمشاركة مجموعة من الضيوف المتخصصين بزراعتها وبيعها.

حلقة خاصة عن موسم المانجو

وتكشف ميرنا جميل خلال اللقاء عن علاقتها الطريفة والمستمرة بالمانجو منذ الطفولة، ووصفتها بأنها "فاكهة السعادة"، وتشير إلى أنها تفضل أكلها بطرق مبتكرة وغير تقليدية، وتحولت الحلقة، التي جمعت عدداً من الشخصيات العامة، إلى جلسة مليئة بالذكريات والطرائف حول "مواسم المانجو" وطرق تناولها المختلفة، أو كعصائر.

ميرنا جميل من حلقة صاحبة السعادة - الصورة من المكتب الإعلامي للشركة المنتجة للبرنامج

حلقة صاحبة السعادة عن المانجو - الصورة من المكتب الإعلامي للشركة المنتجة للبرنامج

نشاط سينمائي ودرامي

وفي سياق آخر تعيش ميرنا جميل نشاطاً فنياً في الوقت الحالي، حيث تستعد لتصوير فيلمين جديدين الأول بعنوان "الكراش" ويجمعها بالفنان أحمد داود ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيوسنشري للمنتج زيد الكردي، ومن المقرر انطلاق التصوير قريباً بعد الانتهاء من كافة التحضيرات والتعاقد مع باقي أبطاله.

كما تنتظر ميرنا جميل بدء تصوير فيلم "الساحل الشرير" مع الفنان علي ربيع والمؤجل تصويره في الوقت الحالي بسبب وفاة مخرج العمل سامح عبد العزيز، الفيلم يشارك في بطولته أوس أوس، هالة فاخر، إيمان السيد، سامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف فادي أبو السعود وإخراج عمرو صلاح.

وتعود ميرنا جميل إلى السينما بعد غياب سنوات حيث ركزت تواجدها خلال الفترة الماضية على الدراما التلفزيونية والمسرح، حيث كان آخر تواجد سينمائي لها في فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوي وبيومي فؤاد وتم عرضه عام 2020.



وفي نفس السياق بدأت ميرنا جميل مؤخراً تصوير دورها في الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" بعد سلسلة من التأجيلات بسبب انشغال الأبطال والمخرج بأعمال أخرى، والعمل من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.



