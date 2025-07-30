الإعلان عن تكريم المخرج الأمريكي جوليان شنابل بالدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي

مهرجان فينيسيا يُصدر بيانًا لإعلان الجائزة

https://www.instagram.com/p/DMuiSI1K8Ft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMuiSI1K8Ft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMuiSI1K8Ft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جوليان شنابل يؤكد سعادته بالجائزة وبأنه على مدار 30 عام كان مُشاركًا بمهرجان فينيسيا

جوليان شنابل من الفن التشكيلي إلى عالم السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:06 مساءً - أعلنت إدارةعن تكريم المُخرج الأمريكيخلال فعاليات الدورة المُقبلة بالمهرجان والذي سيشهد عرض أحدث أفلامه السينمائية "In the Hand of Dante".وقد أصدرت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بيانًا أعلن من خلاله عن منح المُخرج الأمريكيجائزة Cartier Glory to the Filmmaker.وجاء في البيان: "يسر إدارة مهرجان البندقية السينمائي وكارتييه أن يعلنا أن الفنان والمخرج الأمريكي جوليان هو الحاصل على جائزة Cartier Glory to the Filmmaker Award في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين (27 أغسطس - 6 سبتمبر 2025)، وهي الجائزة المُخصصة لشخصية قدمت مساهمة أصلية بشكل خاص لصناعة السينما المعاصرة".وأضاف البيان: "سيُقام حفل توزيع الجوائز لـ جوليان شنابل يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 في الساعة 9:30 مساءً، قبل عرض فيلمه الجديد خارج المنافسة، In the Hand of Dante (الولايات المتحدة الأمريكية / إيطاليا، 150 دقيقة) مع كل من أوسكار إسحاق، جال جادوت، جيرارد بتلر، آل باتشينو، جون مالكوفيتش، مارتن سكورسيزي، جيسون موموا، لويس كانسيلمي، وفرانكو نيرو".وكان قد علق المُخرج الأمريكيل على فوزه بالجائزة قائلًا بأنه ذهب إلى البندقية للمرة الأولى عام 1976 وحينها ذهب لزيارة عدد من الأماكن التراثية، ولم يكن يحلم أن يُصبح صانع أفلام ولم يكن يتخيل أن يفوز بتلك الجائزة أو يُكتب اسمه بجوار عدد من صانعي الأفلام الذين يُعجب بهم.وأضاف المُخرج بأن أفلامه تم عرضها في مهرجان البندقية السينمائي على مدار ما يُقارب الثلاثون عامًا، وأن تكريمه بمنحه تلك الجائزة يعني له الكثير، موجهًا الشكر لإدارة المهرجان وبأنه لا يمكن أن يشعر بسعادة أكثر من ذلك.يُمكنكم قراءة: أبرز المعلومات عن الأفلام المُنافسة في المسابقة الرسمية بـ مهرجان فينيسيا 2025فيما قد قال ألبرتو بالبيرا مدير مهرجان فينسيا السينمائي تعليقًا على منح المُخرج الأمريكي جوليان شنابل الجائزة بأن كل فيلم من أفلامه هو عالم قائم بذاته لا يشبه أحد، وتعد أفلامه هبة للسينما العالمية.كما تحدث عن فيلمه الجديد المعروض بمهرجان فينيسيا السينمائي خارج المنافسة "In the Hand of Dante" قائلًا بأنه أكثر مشاريعه السينمائية طموحًا حتى الأن، مُستشهدًا بقول المُخرج العالمي مارتن سكورسيزي عن أفلام جوليان شنابل بأنها أفلام غنية ونابضة بالحياة.يُذكر أن المخرجقد وُلد في مدينة نيويورك عام 1951 وانتقل مع عائلته إلى تكساس عام 1965، وبعد حصوله على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة هيوستن عام 1973 عاد إلى نيويورك مرة أخرى للمشاركة في برنامج الدراسات المستقلة في متحف ويتني.وفي عام 1978، سافر المخرجإلى جميع أنحاء أوروبا وفي نفس العام رسم أول لوحة فنية له بعنوان "المرضى والأطباء"، كما أُقيم أول معرض فردي له في معرض ماري بون بنيويورك عام 1979 ومنذ ذلك الحين، تُعرض أعمال شنابل في جميع أنحاء العالم.كتب شنابل وأخرج فيلم "باسكيات" والذي تم عرضه ضمن مسابقة مهرجان البندقية السينمائي، كما فاز فيلمه الثاني "قبل حلول الليل" بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان البندقية وجائزة "كوبا فولبي" لأفضل ممثل عن خافيير بارديم عام 2000.وفي عام 2007، أخرج شنابل فيلم The Diving Bell and the Butterfly والذي ترشح لـ جوائز الأوسكار أربع مرات، ونال عنه جائزة أفضل مخرج في كل من مهرجان كان وحفل جوائز غولدن غلوب كما فاز الفيلم أيضًا بجائزة أفضل فيلم أجنبي.كما فاز فيلمه "Miral" بجائزتي اليونسكو واليونيسف في مهرجان البندقية السينمائي عام 2010 وعُرض في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي عام 2018 قدّم في مسابقة مهرجان البندقية السينمائي فيلم At Eternity's Gate والذي تناول من خلاله حياة فينسنت فان جوخ والذي نال عنه الممثل الرئيسي ويليم دافو جائزة فولبي وترشيحًا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديو جراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".