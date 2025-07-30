موسيس إيتاوما يواجه ديليان وايت بنزال قمة الوزن الثقيل في الرياض أغسطس المقبل

تعود أمسيات الملاكمة إلى الحضور القوي في العاصمة السعودية الرياض، في الـ 16 من أغسطس المقبل ضمن واحدة من أبرز فعاليات الملاكمة العالمية، وذلك ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث يلتقي الملاكم البريطاني الشاب موسيس إيتاوما مع المخضرم ديليان وايت في نزال رئيسي من الوزن الثقيل، يحمل طابعاً جماهيرياً كبيراً لما يتمتع به كلا الملاكمين من حضور قوي في رياضة الملاكمة.

اللقاء المرتقب يعد اختباراً حقيقياً لقدرات إيتاوما صاحب الـ20 نزالاً من دون هزيمة 10 منها أنهاها بالضربة القاضية، مواصلاً صعوده السريع في مشهد الملاكمة العالمية، بينما يسعى وايت إلى استعادة مكانته بعد توقفه قبل عدة أشهر بسبب الإصابة في يده، عبر نزال يحمل الكثير من الندية والخبرة، حيث يملك في سجله الحافل 31 فوزاً، 21 منها كانت بالضربة القاضية و3 هزائم.

ويشهد الحدث نزالات عدة عالمية مهمة مصاحبة، ففي المواجهات، يلتقي البريطاني نيك بول والأسترالي سام غودمان، في نزال ضمن الوزن الخفيف يسعى فيه كل منهما لتأكيد أحقيته بخوض المنافسات على الألقاب العالمية، لا سيما أن كلاهما يدخل المواجهة بسجلٍ خالٍ من الهزائم. كما يلتقي راي فورد، بطل WBA في وزن الريشة، مع البورتوريكي القوي أبراهام نوفا في نزال يعد من بين أقوى مواجهات الأمسية، نظراً لما يتمتع به الطرفان من سجل احترافي مميز ومهارات عالية في الحلبة.

وفي نزال آخر ضمن فئة الوزن الثقيل، يواجه الكرواتي فيليب هيرغوفيتش خصمه البريطاني ديفيد أديلَي في صراع محتدم يتوقع أن لا ينتهي بسهولة، لما يعرف عن كلا الملاكمين من قوة بدنية لافتة. أما في نزال يجمع بين الأسلوب الآسيوي السريع والخبرة البريطانية، يلتقي الياباني هاياتو تسوتسومي بالبريطاني قيس أشفق في مواجهة من المنتظر أن تقدم أداءً فنياً عالياً لعشاق اللعبة.

وتأتي هذه الأمسية الرياضية في إطار حدث مميز يجمع بين أجواء الترفيه الرقمي والمنافسات القتالية، حيث تستضيف العاصمة السعودية هذه الفعالية الكبرى ضمن سلسلة فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة في الفترة من السابع من يوليو إلى الـ 24 من أغسطس المقبل، وتشمل 25 بطولة في سبع أسابيع بمجموع جوائز 70 مليون دولار، يشارك في فعالياتها أكثر من 2000 لاعب و200 نادٍ، في أجواء حماسية، وسط حضور جماهيري وإعلامي متوقع من مختلف أنحاء العالم.