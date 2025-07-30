شكرا لقرائتكم خبر عن اتخمينا وشيل الشيلة وياسهرانين.. ثانى دفعات ألبوم حمزة نمرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان حمزة نمرة الدفعة الثانية من ألبومه الجديد "قرار شخصي"، والتى تتضمن "شيل الشيلة" و"يا سهرانين" و"اتخمينا"، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم الجديد ثلاثة عشر أغنية، قرر حمزة طرحها على أربعة مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية أغان فى الدفعة الأخيرة، وتعقب الدفعة الثانية من الألبوم تصدره تريندات السوشيال ميديا على مدار أسبوع متواصل مع المفاظ على المراكز الأولى فى معدلات الاستماع على مختلف المنصات الرقمية، لأغنيات "عزيز عيني" و"شمس وهوا" و"كله على الله" التى صدرت فى نفس اليوم والتوقيت الأسبوع الماضي.

وضمت الدفعة الثانية أغنية "اتخمينا" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري. بجانب أغنية "يا سهرانين" من كلمات محمد شافعى وألحان حمزة بمشاركة أندريه مينا وتوزيع خالد عصام، إضافة للأغنية الثالثة "شيل الشيلة" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدى وتوزيع أندريه مينا.

وأطلق حمزة بذلك ست أغنيات من أصل ثلاثة عشر يضمها الألبوم ومن المقرر صدورها فى تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل والذى يليه، فى تجربة وعادة تسويقية برمجها حمزة نمرة مع جمهوره منذ الألبوم السابق "رايق"، الذى أصدره أيضا تدريجيا بواقع أغنيتين أسبوعيا، وتصدرت أغانيه تريندات السوشيال ميديا منذ صدورها، من بينها "رياح الحياة" و"لعله خير" و"ياسفينة".