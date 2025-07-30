شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب عن لطفى لبيب: كان قمة فى البساطة وسيرتك وفنك وحب الناس هيفضل باقى والان مع تفاصيل الخبر

نعت النجمة غادة رجب، الفنان القدير الراحل لطفى لبيب، الذى وافته المنية، صباح اليوم، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، مؤكدة أنه كان إنسانا وفنانا فى قمة اللطف والبساطة وسوف يظل فنه وسيرته العطرة باقية بين الناس.

ونشرت غادة صورة مع الفنان الراحل، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بالقول: "شرفت بالعمل مع الفنان الكبير لطفى لبيب فى مسلسل السندريلا، كان قمة فى اللطف والبساطة وكان دائما ما يصنع حالة من البهجة فى اللوكيشن"، مؤكدة: "سيرتك وفنك وحب الناس ليك حيفضل باقى يا أستاذ".

غادة رجب مع الراحل لطفي لبيب

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان القدير لطفي لبيب عن عمر يناهز 78 عاما، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر غد الخميس من كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة، بينما يقام العزاء في نفس اليوم، في كنيسة مار مرقس من الساعة 6 مساء". ويوم السبت فى نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء



غادة رجب

ويتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلي وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.